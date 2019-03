Dois soldados iraquianos morrem em confrontos com milicianos curdos

Dois soldados iraquianos morreram no domingo em confrontos com milicianos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), organização dos curdos da Turquia que tem bases na região norte do Iraque.

"Elementos do PKK atacaram um posto de controle do exército na província de Nínive", afirma um comunicado divulgado pelo exército iraquiano nesta segunda-feira.

"Dois soldados morreram e cinco combatentes do PKK foram feridos", completa a nota oficial.

Os confrontos aconteceram a 100 quilômetros de Mossul, a grande cidade do norte do Iraque, na zona de fronteira com a Síria.

Esta região da Síria está sob controle das Unidades de Proteção Popular (YPG), a milícia dos curdos sírios.

"É a primeira vez que acontece um confronto armado desta magnitude na região", afirmou à AFP Mohammad Khalil, prefeito de Sinjar, importante localidade próxima à região dos combates.