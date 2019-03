China: chefe da agência de energia é demitido e expulso do Partido Comunista

O chefe da agência de planejamento de energia da China, Nur Bekri, foi expulso do Partido Comunista do país e demitido de seu cargo. Segundo o comitê disciplinar da China, Nur Bekri usou sua autoridade para ajudar outras pessoas em empregos, operações comerciais e desenvolvimento de recursos minerais em troca de enormes quantias de dinheiro e propriedades.



Bekri era um dos funcionários mais graduados da minoria étnica predominantemente muçulmana Uighur em Xinjiang. Ele tornou-se diretor da Administração Nacional de Energia em 2014 e também foi vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. O seu caso agora será investigado por promotores criminais, disse a comissão disciplinar. Fonte: Associated Press.