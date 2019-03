Petróleo tem leve queda

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta sexta-feira em um mercado à espera de uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros produtores, como a Rússia.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou o dia custando 67,16 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, sete centavos menos que na quinta.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril caiu nove centavos, a 58,52 dólares.

Alguns representantes da Opep se reunirão a partir deste fim de semana com seus sócios em Bakú, no Azerbaijão, para avaliar a situação do mercado.