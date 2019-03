Comunicado do Business Wire :Mary Kay

Como uma das líderes mundiais em inovação em cuidados com a pele dos setores de vendas diretas e cosméticos, a Mary Kay Inc. mantém seu compromisso de décadas de pesquisa em ciência da pele ao patrocinar o 20º Congresso Mundial de Dermatologia. O evento, realizado de 13 a 14 de março em Singapura, reúne pesquisadores, acadêmicos e cientistas da comunidade dermatológica mundial para trocar informações sobre avanços tecnológicos e científicos.

David Gan, Cientista Sênior da Mary Kay Inc.

O tema do World Dermatology 2019 é "Explorando Novas Abordagens em Dermatologia". Ao unir especialistas do todo o mundo, o evento promove análise de ponta, descobertas e tratamentos para problemas de pele, cabelo e unhas. A conferência concentra-se na saúde da pele, doenças de pele, manifestações alérgicas, e dermatologias clínica e cosmética.

David Gan, Cientista Sênior da Mary Kay Inc., apresentará alguns novos insights sobre avaliação e compreensão da vermelhidão facial. Com base nesse trabalho, os cientistas da Mary Kay identificaram extratos botânicos que ajudam a reduzir a produção de proteínas e enzimas pró-inflamatórias da pele e desenvolveram uma formulação cosmética contendo esses extratos para combater eficazmente a vermelhidão facial. Após quatro semanas de uso, a fórmula cosmética reduziu a vermelhidão facial geral e a temperatura da pele em indivíduos com irritação persistente da pele.

"Como biólogo especialista em dermatologia, tenho a honra de compartilhar a pesquisa inovadora da Mary Kay, relacionada à vermelhidão facial com a comunidade científica em geral" disse Gan. "Na Mary Kay, não há nada mais gratificante do que buscar soluções para os problemas de pele que afetam as mulheres e criar produtos inovadores que proporcionam os benefícios que os consumidores procuram. Os resultados desta pesquisa contínua nos ajudarão a tornar os produtos Mary Kay® ainda melhores, uma vez que levamos em conta as preocupações e a experiência dos nossos consumidores".

A equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Mary Kay, liderada pela Dra. Lucy Gildea, Diretora Científica da Mary Kay, é composta por cientistas ilustres com doutorado e formação de alto nível em várias disciplinas como biologia da pele, biologia celular, química, bioquímica, entre outras. Esta equipe de cientistas também se dedica a descobrir tendências e tecnologias que permitem à empresa criar produtos irresistíveis que proporcionam benefícios aos consumidores.

"Ao colaborar com os maiores especialistas mundiais em cuidados com a pele durante o 20º Congresso Mundial de Dermatologia, temos a oportunidade de compartilhar os últimos avanços tecnológicos e científicos voltados para a saúde da pele," afirmou a Dr. Gildea. "Nosso patrocínio para o Congresso Mundial de Dermatologia faz parte de uma série de parcerias da Mary Kay com as comunidades científicas e acadêmicas ao redor do mundo e mostra nosso compromisso contínuo com a pesquisa em ciência dos cuidados com a pele".

A Mary Kay está na vanguarda da inovação, e conta com mais de 700 produtos em seu portfólio global. Com mais de 1.500 patentes de produtos, tecnologias e designs de embalagens, a Mary Kay fomenta uma cultura de inovação e investe milhões de dólares anualmente em pesquisa e desenvolvimento. A recente nomeação da Dra. Lucy Gildea para a equipe executiva da empresa e a abertura da nova fábrica global e instalações de pesquisa e desenvolvimento de última geração nos EUA, aumentam ainda mais a liderança da Mary Kay como marca de cuidados de beleza,

Sobre a Mary Kay

Na Mary Kay, o sucesso reside na nossa dedicação para desenvolver produtos irresistíveis, oferecer uma oportunidade de carreira independente gratificante e sempre buscar um impacto positivo na comunidade. Durante 55 anos, a Mary Kay inspira mulheres a atingir seus objetivos empresariais em quase 40 países. Como uma empresa multibilionária, oferecemos o que há de mais moderno em cuidados com a pele, cosméticos e fragrâncias. Descubra mais razões para amar a Mary Kay em marykay.com.

