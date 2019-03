Comunicado do Business Wire :Medicalbit Foundation Co., Ltd.

A Medicalbit Foundation, que atualmente passa por uma oferta prévia de moeda virtual (Initial Coin Offering, ICO) na Estônia, decidiu tornar os tokens ASCA disponíveis ao público como primeiro passo do projeto Asclepius Network.

O objetivo do Asclepius Network é tornar tratamentos médicos de ponta disponíveis para todos os povos do mundo; o Japão foi escolhido como o primeiro local da Ásia para expandir os negócios. A missão do projeto é acumular registros médicos e conhecimentos mundiais de ponta em tratamentos médicos dentro de um sistema blockchain. Isso criaria um mecanismo que iria permitir que qualquer pessoa recebesse os benefícios de tratamentos médicos de ponta em qualquer lugar do mundo. Para promover esse objetivo, o projeto está formando uma rede de pesquisadores médicos de ponta do Japão, assim como da Europa e dos Estados Unidos. Em termos práticos, o projeto está empenhado no desenvolvimento tanto da nova geração de registros médicos eletrônicos quanto de aplicativos para dispositivos inteligentes que reúnam registros médicos existentes. Nesse momento, o projeto já foi aprovado para seis patentes no Japão. Os planos apelam ao estabelecimento de instalações de análise de sangue e câncer em 2019, usando as tecnologias mais avançadas do Japão, em conjunto com importantes centros de diagnóstico que já estão envolvidos em avaliações de saúde de milhões de pessoas anualmente na China e também com importantes grupos que gerenciam dezenas de hospitais chineses. Além disso, já começaram os testes de prova de conceito para um serviço que fornece produtos farmacêuticos japoneses para pacientes que sofrem de doenças crônicas. Segundo estimativas baseadas em cálculos preliminares realizados com parceiros do projeto, a iniciativa na China deve alcançar uma margem anual de dezenas de bilhões até centenas de bilhões de ienes.

Também foi estabelecido um fundo monetário que permite a participação no projeto de metas de desenvolvimento sustentável estipulado pelas Nações Unidas, como um meio de alcançar o ideal do projeto e oferecer os benefícios de tratamentos médicos de ponta para os povos do mundo. Os planos apelam a que o fundo seja usado principalmente em campos que incluem o fornecimento gratuito de tratamento para áreas do mundo que atualmente estão além do alcance de tal tratamento.

A participação no projeto Asclepius Network, visando a essas iniciativas, exigirá tokens ASCA; além disso o projeto procura investidores e parceiros comercias interessados em levar tratamentos médicos de ponta para todos os povos do mundo.

Descrição da oferta: Quinta-feira, 21 de março, 10h JST (Horário padrão do Japão) Operador da oferta: TopForce URL: www.top-force.com/

Ao avançar, os planos apelam ao desenvolvimento global baseado em atuação conjunta com parceiros em países da Ásia, como Singapura, Malásia e Índia, seguindo um modelo similar àquele usado na China. Também haverá aumento no número de operadores da oferta a partir de abril de 2019.

Empresa de implementação da ICO: MEDICALBIT FOUNDATION OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117

URL da MBC: https://www.medicalbit.ee/ URL do ASCA: https://www.asclepius.network/ Empresa da gestão do projeto: Japan Medical Solutions Co., Ltd. 9F Prédio Nihonbashi Ningyocho Ishii, 3-1-17 Ningyo-cho Nihonbashi, ala Chiyoda, Tóquio, Japão URL da JPM: http://www.jpmedsn.com/

Consultas: Medicalbit Foundation Hiroo Uchiyama info@medicalbit.io

