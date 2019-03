O comitê que organiza os protestos palestinos semanais na Faixa de Gaza anunciou nesta sexta-feira que "adiou" a manifestação prevista para a jornada, um fato inédito em um ano, provocado pela tensão com Israel.

"O comitê decidiu, no interesse do público, adiar as ações que estavam previstas para hoje (sexta-feira)", afirma um comunicado, que indica a retomada das manifestações nas próximas semanas, antes do primeiro aniversário do movimento, em 30 de março.

Poucas horas antes, as Forças Armadas de Israel anunciaram que ataram quase 100 alvos do grupo Hamas na Faixa de Gaza, em represália pelo lançamento de foguetes contra a região de Tel Aviv a partir do território palestino.