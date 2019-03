Coreia do Norte contempla suspender negociações nucleares com EUA

A Coreia do Norte contempla suspender as negociações nucleares com os Estados Unidos após a reunião de Hanói entre o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente americano Donald Trump, que terminou sem acordo, informou nesta sexta-feira a agência russa Tass.

"Não temos a intenção de ceder de nenhuma maneira às demandas dos Estados Unidos, nem contemplamos realizar negociações com este objetivo", teria afirmado o vice-ministro norte-coreano das Relações Exteriores, Choe Son Hui, de acordo com a agência russa.