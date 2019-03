Israel anuncia ataques a quase 100 alvos do Hamas em Gaza

As Forças Armadas de Israel anunciaram nesta sexta-feira que atacaram quase 100 alvos do grupo Hamas na Faixa de Gaza, em represália ao lançamento de foguetes contra a região de Tel Aviv a partir do território palestino.

"Caças, helicópteros e outras aeronaves atacaram durante a noite quase 100 objetivos de terroristas do Hamas na Faixa de Gaza", afirma um comunicado militar.

Entre os alvos atacados estava um complexo de escritórios que supostamente era utilizado pelo Hamas para coordenar operações contra Israel.

Também foi atacado um centro de construção de foguetes na Faixa de Gaza, uma instalação subterrânea.

As ações se concentraram em 40 localidades diferentes, de acordo com as Forças Armadas israelenses.

Os ataques aconteceram poucas horas depois do lançamento de dois foguetes, a partir de Gaza, em direção ao distrito de Tel Aviv desde Gaza.

Hamas e Jihad Islâmica negaram responsabilidade pelo lançamento dos foguetes.