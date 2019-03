Tiroteio em mesquita na Nova Zelândia

A polícia de Christchurch, na Nova Zelândia, enviou agentes ao centro da cidade após um telefonema denunciando um tiroteio em uma mesquita local.

"A polícia responde a um chamado sobre uma troca de tiros no centro de Christchurch", informou a instituição nas redes sociais, enquanto a imprensa local citava vários feridos em uma mesquita.

"Há uma situação muito séria e instável em Christchurch com um atirador. A polícia responde com toda a capacidade para controlar a situação, mas o risco permanece extremamente elevado", revela a instituição.

Segundo diversas fontes, toda a equipe de cricket de Bangladesh estava na mesquita no momento do tiroteio, mas os jogadores conseguiram fugir para um parque ao lado do prédio.

O comissário de polícia Mike Bush informou que todas as escolas de Christchurch estão fechadas diante de "um sério incidente com armas de fogo".

"A polícia pede às pessoas no centro de Christchurch que evitem permanecer nas ruas e informem qualquer comportamento suspeito".

Uma testemunha disse a uma rádio local que escutou vários tiros e viu quatro pessoas caídas "com sangue por todas as partes".