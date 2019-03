Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Inc.

INGRAM MICRO CLOUD SUMMIT - A Ingram Micro Inc. anunciou hoje a próxima iteração do Ingram Micro Cloud Marketplace, adicionando novas funções, funcionalidades e recursos projetados para ajudar os parceiros de tecnologia e fornecedores independentes de software (ISVs, independent software vendors) a fazer mais com mais. Inspirados pelo feedback dos parceiros, as novas melhorias simplificam e padronizam processos, aumentam a eficiência e a eficácia em vendas e marketing e, em última análise, fazem com que seja mais fácil para os parceiros de tecnologia e ISVs crescerem seus negócios com mais lucratividade usando o Ingram Micro Cloud Marketplace.

Entre as principais melhorias e recursos disponíveis a partir de hoje, como parte do Ingram Micro Cloud Marketplace, estão:

Ingram Micro Connect - Desenvolvido pela CloudBlue, o Ingram Micro Connect é um módulo digital fácil de usar que oferece uma maneira rápida e econômica de publicar, gerenciar e promover serviços de nuvem para até 200.000 parceiros de tecnologia usando o Ingram Micro Cloud Marketplace. O Ingram Micro Connect simplifica e automatiza a distribuição ao oferecer ferramentas eficientes de publicação, contratação digital, segmentação de multimercado e ferramentas de criação de conteúdo de vendas e marketing.

New Customer Experience(Nova experiência do cliente) - Uma nova e moderna interface do usuário do Ingram Micro Cloud Marketplace, com uma interface atualizada e amigável que facilita a localização, a navegação e a compra de serviços de nuvem por parceiros de tecnologia, simplificando o gerenciamento do cliente final.

Sales & Marketing Hub(Hub de vendas e marketing) - Um conjunto digital pioneiro no setor para parceiros de tecnologia, projetado para ajudar a educar e capacitar seus vendedores em serviços de nuvem, fornecendo modelos de campanha pré-construídos e valiosas ferramentas de marketing para seus profissionais de marketing. O recurso complementar oferece um único destino para descobrir e aprender sobre serviços de nuvem, criar e veicular campanhas de marketing e personalizar a ativação de vendas e acesso a percepções do setor para que possam ser os especialistas de nuvem preferenciais de seus clientes.

API do Marketplace- Uma nova API que permite que os parceiros de tecnologia integrem rapidamente seus próprios sistemas de faturamento, CRM e vitrine de loja no Ingram Micro Cloud Marketplace. Como resultado, os parceiros de tecnologia que usam o Cloud Marketplace agora podem gerenciar e automatizar melhor os pedidos e o faturamento; criar e gerenciar contas de clientes, usuários e assinaturas; e recuperar dados de faturamento que podem ser usados para faturar os clientes finais.

"A Ingram Micro elevou a experiência que nossos parceiros de tecnologia e ISVs estão tendo com o Ingram Micro Cloud Marketplace, permitindo que simplesmente façam mais com mais e capitalizem com a crescente oportunidade que a nuvem continua a oferecer", disse Tarik Faouzi, vice-presidente de gerenciamento de produtos de nuvem da Ingram Micro. "Estas melhorias, impulsionadas pela CloudBlue, estão ligadas à visão global da Ingram Micro de oferecer aos nossos parceiros uma plataforma digital em hiperescala, acesso a um ecossistema infinito e serviços de entrada no mercado comprovados."

O Cloud Marketplace da Ingram Micro foi o primeiro a entrar no mercado em 2009 e agora é usado por mais de 55.000 parceiros de tecnologia em todo o mundo para gerenciar quase quatro milhões de assentos totalmente automatizados. O Ingram Micro Cloud Marketplace está disponível aqui.

Estatísticas do setor e testemunhos de parceiros

"Com o Ingram Micro Connect, podemos adicionar rapidamente nossos produtos de nuvem ao Cloud Marketplace e posicioná-los à frente dos milhares de revendedores da Ingram Micro com recursos de vendas e marketing uniformes e prontos para uso". - Dmitry Leonov, cofundador da SaneBox

Os parceiros de canal gastam até 40% do tempo analisando o conteúdo. - Fonte: Quotient, "Five Step Guide to Enable Channel Sale" ("Guia dos cinco passos para habilitar venda por canais"), maio de 2016

Quando habilitados, os revendedores alcançam ciclos de vendas 28% mais curtos e uma taxa de conversão de potenciais clientes 12% maior. - Fonte: Aberdeen Group, "Territory, Training, Technology: Best-in-Class Channel Sales Management" ("Território, treinamento, tecnologia: o melhor gerenciamento de vendas por canais do setor"), março de 2016

Um estudo recente do The 2112 Group observa que 73% dos MSPs não têm planos ou programas de marketing; 52% dos parceiros dizem que estão ampliando os esforços de vendas e marketing dos produtos e serviços existentes para aumentar seus negócios em 2019. - Fonte: The 2112 Group, "2017 State of the U.S. Cloud Channel Report" ("Relatório do estado do canal de nuvem dos EUA em 2017")

"O Sales & Marketing Hub ajuda a reduzir consideravelmente o tempo que demora para aprender sobre produtos de fornecedores e criar os ativos de vendas e marketing que os acompanham. Além disso, agora temos acesso a uma biblioteca de pesquisas sobre estratégias empresariais na nuvem e notícias do setor que nos ajudarão a desenvolver estratégias mais eficazes para nossos negócios de nuvem. A GetBEE espera crescer no Sales & Marketing Hub com a Ingram Micro." - Thea Myhrvold, fundadora e diretora executiva da GetBEE

"Juntas, estas novas adições ao Cloud Marketplace permitirão que nossos parceiros fornecedores de tecnologia automatizem mais processos e, como resultado, não apenas operem de maneira mais eficiente para aumentar os lucros, mas também ampliem sua presença no mercado, permitindo que nossos parceiros revendedores monetizem um conjunto cada vez maior de qualquer oferta como serviço." - David Wippich, diretor de tecnologia e vice-presidente sênior de nuvem global, Ingram Micro

Sobre a Ingram Micro Cloud

Na Ingram Micro Cloud?, vemos a nuvem não só como uma tecnologia única, mas como uma plataforma básica para operar e conduzir uma nova forma de fazer negócios. Ao empregar nossas plataformas e ecossistemas, provedores de serviços em nuvem, empresas de telecomunicações, revendedores e empresas em geral podem se transformar rapidamente e passar a funcionar na nuvem em questão de minutos, com pouco ou nenhum investimento. Nosso portfólio inclui segurança controlada, comunicação e colaboração, aplicativos de negócios, serviços de gestão de nuvem e soluções de infraestrutura projetados para ajudar os clientes a monetizar e administrar todo o ciclo de vida dos serviços digitais e em nuvem, infraestrutura e assinaturas de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT). Para mais informações, visite www.IngramMicroCloud.com.

Sobre a Ingram Micro Inc.

A Ingram Micro ajuda as empresas a realizar a promessa da tecnologia (Realize the Promise of Technology?). A empresa oferece um conjunto completo de tecnologia global e serviços de cadeia de suprimento para empresas de todo o mundo. Profundo conhecimento de soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e soluções de cadeia de suprimento permitem que seus parceiros de negócios operem eficientemente e com sucesso nos mercados em que atuam. Agilidade incomparável, profunda percepção de mercado e a confiança e confiabilidade que remonta a décadas de relacionamentos comprovados, distinguem e posicionam a Ingram Micro à frente da concorrência. Veja mais em www.ingrammicro.com.

