Comunicado do Business Wire :BAI

A BAI, uma organização independente sem fins lucrativos que oferece as percepções mais acionáveis do setor de serviços financeiros, anunciou hoje a abertura das inscrições para os Prêmios de Inovação Global (Global Innovation Awards) da empresa.

As indicações serão aceitas até sexta-feira, 26 de abril de 2019. Os vencedores e finalistas serão anunciados neste verão.

Todos os anos, centenas de instituições financeiras de todo o mundo enviam suas indicações para receber reconhecimento através dos Prêmios de Inovação Global da BAI.. O programa é uma plataforma de conteúdo e comunitária que opera o ano inteiro e reconhece os produtos, serviços, processos corporativos e organizações mais inovadores em todo o mundo. Agora em sua nona versão, entre os vencedores anteriores estão Fifth Third Bank, USAA, CaxiaBank, Emirates NBD, Ping An Technology, Nusenda Credit Union e muitos outros. O formulário de nomeação está disponível em BAIGlobalInnovations.com.

As categorias do prêmio de 2019 são:

-- Melhor aplicação de tecnologia avançada em um produto ou serviço

-- Experiências conectadas e pontos de contato inovadores

-- Inovação em processos internos

-- Inovação em capital humano

-- Inovação em impacto na sociedade e na comunidade

-- Inovação em marketing

-- Inovação em experiência do cliente

-- Acelerador ou incubador inovador

-- Inovação em modelos de negócios (nova)

-- Inovação em tecnologia regulatória (nova)

Também haverá uma série de prêmios por realizações extraordinárias oferecidos à organização de serviços financeiros mais inovadora do ano, inovação revolucionária em serviços financeiros, realização extraordinária em tecnologia financeira, iniciativa bancária comunitária mais inovadora e iniciativa de crescimento mais inovadora.

"Ao longo dos últimos oito anos, a BAI reconheceu algumas das inovações mais impactantes do setor, e este ano não será exceção. Em 2019, esperamos ver inovações ainda mais exclusivas, inclusive novos avanços em tecnologia regulatória e bancária aberta", disse Debbie Bianucci, presidente e diretora executiva da BAI. "A inovação é uma força em constante movimento que impulsiona mudanças, e acreditamos que as categorias ampliadas oferecem oportunidades para que as empresas comprometidas com a inovação sejam reconhecidas pelo importante trabalho que realizam para promover o setor de serviços financeiros."

Os prêmios são avaliados pelo Innovation Circle, um painel de importantes especialistas em inovação de todo o mundo.

Para obter mais informações sobre os prêmios acesse BAIGlobalInnovations.com.

Sobre a BAI

Como organização independente, sem fins lucrativos, a BAI oferece as percepções mais acionáveis do setor de serviços financeiros, permitindo que os líderes possam tomar decisões comerciais inteligentes todos os dias. Somos apaixonados por informações confiáveis e ferramentas poderosas que oferecem aos líderes a clareza e a confiança necessárias para conduzir uma mudança positiva e promover o setor de serviços financeiros. Para obter mais informações, acesse www.bai.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190314005802/pt/

Angela Hills BAI 312.683.2377 ahills@bai.org

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.