Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL), empresa líder global de tecnologia, anunciou hoje a aquisição da Strong-Bridge Envision (SBE), uma empresa de consultoria de transformação digital com escritórios em Seattle, Denver, Atlanta e Nova York (EUA). Com essa aquisição, a SBE passará a integrar o negócio global digital e de análise da HCL (serviços de Modo 2 da HCL).

"A SBE aprimorará nossas ofertas de consultoria digital com seus sólidos recursos de desenvolvimento de estratégia digital, gestão ágil de programas, transformação de negócios e gestão de mudanças organizacionais. Esses recursos, combinados com nossas ofertas de Modo 2 de próxima geração em design de experiências, modernização de aplicativos e análise de dados, nos ajudarão a oferecer jornadas digitais completas a nossos clientes", declarou Anand Birje, vice-presidente corporativo e chefe da prática digital e de análise da HCL Technologies.

"A HCL e a SBE têm em comum a mesma visão de oferecer soluções e serviços de transformação digital inovadores com foco principal na excelente experiência do cliente. É por isso que vemos a HCL como uma combinação ideal para nós", afirmou Renea Rayner, diretora geral da Strong-Bridge Envision. "Nossos clientes continuarão recebendo atendimento e suporte de valor agregado de alto nível, além de obter ofertas de produtos e serviços eficientes da HCL."

"Esta colaboração trará o legado de experiência do cliente da SBE e seus 200 funcionários experientes de vários setores e firmas de consultoria de alto nível para a família HCL", observou Rob Novick, diretor geral da Strong-Bridge Envision. "Ao se concentrar em todos os aspectos da jornada da experiência do cliente, a capacidade da SBE de projetar experiências impactantes construídas com arquiteturas de tecnologia econômicas e eficientes, integrando processos existentes e aproveitando dados e análises, juntamente com a mais recente tecnologia e serviços da HCL, será possível oferecer um valor extraordinário ao cliente."

A Strong-Bridge Envision, sediada em Seattle, Washington (EUA), é uma empresa de consultoria digital especializada em estratégia de experiência do cliente, transformação de negócios e gestão de mudanças. Atendendo a clientes Fortune 1000 desde sua fundação, a Strong-Bridge Consulting realizou uma fusão com a Envision em 2017 para ampliar seus recursos de consultoria e transformação digital, e estabelecer ainda mais sua presença na América do Norte, transformando-se em uma consultoria de transformação digital líder de mercado.

A CG Petsky Prunier foi selecionada como assessora financeira da Strong-Bridge Envision e da Bow River Capital.

