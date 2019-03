Comunicado do Business Wire :Concordia University

Concordia recebeu a maior doação da história de Quebec para uma faculdade de belas-artes da universidade.O Peter N. Thomson Family Trust doou US$ 5,6 milhões à Faculdade de Belas-artes de Concordia para apoiar os alunos em três áreas principais: bolsas de pós-graduação, prêmios de escola do campo e um fundo de inovação em artes.

Antes de sua morte em 2011, o nativo de Montreal e Bahamas, Peter N. Thomson, começou a discutir um legado com sua família. Ele queria doar uma parte substancial de sua riqueza para estudantes merecedores, artistas emergentes e jovens empreendedores. Ele confiou a cada um dos seus filhos a honra de recomendar as instituições e programas que achavam que melhor correspondiam aos seus desejos.

Sua enteada, Leslie Raenden, escolheu a Faculdade de Belas-artes de Concordia como beneficiária. "Acho que Peter teria se orgulhado de saber que agora temos um lar para suas ideias", disse Raenden. "Concordia parecia um bom lugar para conectar o que ele queria. Como você pode promover e ajudar melhor um artista, a não ser que seja através de um lugar como Concordia? Espero que os alunos se lembrem de que se beneficiaram desse presente e, um dia, eles mesmos ofereçam alguma coisa de volta."

Esta doação excepcional à Campaign for Concordia: Next-Gen. Now (Campanha por Concordia: Próxima Geração. Agora) permitirá a criação de:

-- Sete Bolsas de Pós-graduação Anuais da família de Peter N. Thomson, para alunos de mestrado ou doutorado, avaliadas em US$ 20.000 cada.

-- Trinta Prêmios de Escola do Campo da família de Peter N. Thomson para permitir que os alunos embarquem em experiências de imersão cultural no mundo inteiro.

-- Um Fundo de Inovação Familiar Peter N. Thomson para ajudar a iniciar projetos assinados em grande escala, que permitam aos alunos e à faculdade levar suas ideias para além da sala de aula ou do ateliê na paisagem cultural de Montreal, Canadá e do mundo.

"Esta doação do Peter N. Thomson Family Trust é um gesto extraordinário", disse o presidente de Concordia, Alan Shepard. "Somos profundamente gratos à confiança da família pela oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos alunos e de criar experiências artísticas incríveis e maravilhosas para nossa comunidade."

"Um aspecto muito importante desta doação é que nos proporciona autonomia, mobilidade e capacidade de resposta", disse Rebecca Duclos, reitora da Faculdade de Belas-artes de Concordia. "O apoio do Peter N. Thomson Family Trust oferece um sinal claro de que o que está acontecendo na área de belas-artes neste momento é imensamente importante para as pessoas de dentro e fora de nossa universidade."

Sobre Peter N. Thomson:

No final da década de 1950, Peter N. Thomson herdou a Power Corporation of Canada (POW-T) original. A empresa internacional diversificada de gestão e holding, com sede em Montreal, foi cofundada por seu pai; Peter N. Thomson se tornou presidente e presidente do conselho administrativo em 1962. Thomson permaneceu no comando da Power Corporation of Canada até ser vendida em 1968. Ao longo de sua vida, ele se sentou em mais de 80 conselhos corporativos, inclusive na RBC e na Caribbean Utilities. Thomson se mudou para as Bahamas com sua esposa, Linda Grace Thomson em 1977 e passou lá a maior parte do restante de sua vida, embora muitas vezes retornasse à Montreal.

Sobre a Faculdade de Belas-artes de Concordia:

Concordia está entre as 100 melhores universidades do mundo na categoria Arte e Design, de acordo com o QS World University Rankings by Subject. Nossos ex-alunos e professores ganharam, quase todos, importantes distinções na categoria de artes: Tonys, Pulitzers, Junos, Prix Iris, Grammys, Sobeys, Prix du Québec e o Governor General's Awards em Artes Visuais e Mídia. Nossa Faculdade de Belas-artes apresenta:

-- 9 departamentos

-- 60 programas

-- 117 faculdades de tempo integral

-- 200 faculdades de meio período

-- 3.100 alunos de graduação

-- 500 alunos de pós-graduação

-- 17.600 ex-alunos no mundo inteiro

