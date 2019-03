Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

Henley & Partners está muito satisfeita por ter sido indicada Agente de Marketing para o novo programa de cidadania por investimento de Montenegro.

Como líder global em planejamento de residência e cidadania, a Henley & Partners está posicionada de forma única para oferecer um valor inigualável para estados soberanos e famílias ricas. A empresa tem mais de 20 anos de experiência em consultoria estratégica e na concepção, instalação e operação dos programas de residência e cidadania mais bem-sucedidos do mundo. Com 30 escritórios no mundo todo, o alcance e escala da Henley & Partners proporciona aos estados soberanos acesso incomparável a um grupo global muito diversificado de empreendedores e investidores ricos.

Comentando sobre o extraordinário potencial que Montenegro representa para os investidores sofisticados, Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, disse: "Montenegro é um dos países mais bonitos e dinâmicos da Europa, e seu programa de cidadania por investimento vai desbloquear a mobilidade global para uma ampla gama de investidores ricos. Atualmente classificado em 45o lugar no Henley Passport Index, com uma pontuação de 123 pontos para isenção de visto/visto de chegada, o país tem um histórico de segurança admirável e um forte compromisso com o estado de direito. Além de ser membro da OTAN, é um candidato reconhecido para a futura adesão à União Europeia e está no processo de adequar sua legislação com a legislação da UE".

O programa de cidadania por investimento de Montenegro será limitado a apenas 2 mil candidatos e oferecerá aos indivíduos várias opções em termos de investimento, incluindo um investimento de 450 mil euros em projetos em áreas desenvolvidas ou um investimento de 250 mil euros em projetos em áreas menos desenvolvidas. Além disso, o governo irá cobrar uma taxa de 100 mil euros por inscrição. A compensação será direcionada a um fundo especial para o desenvolvimento de áreas subdesenvolvidas.

Montenegro já teve sucesso significativo em atrair a comunidade global de pessoas com alto patrimônio líquido, sendo a marina de Porto Montenegro um destino muito procurado para a elite global. O Dr. Steffen afirmou: "Esperamos apoiar Montenegro e oferecer seu programa na nossa rede global. Estamos confiantes de que a nova oferta de cidadania criará valor mais além dos benefícios desfrutados pelos investidores. O programa será um importante fornecedor de capital livre de dívidas, o que fortalecerá e diversificará a economia montenegrina e criará novas oportunidades de emprego para a população local e enriquecerá a sociedade como um todo".

