Comunicado do Business Wire :Octapharma Group

Comentando os resultados do Grupo, o CEO e presidente da Octapharma, Wolfgang Marguerre, disse: "Em 2018, continuamos impulsionando o crescimento de muitos de nossos produtos. Estou particularmente satisfeito com as importantes aprovações regulatórias para nosso novo concentrado de fibrinogênio, fibryga®, que recebeu aprovação regulatória na Suíça, para nosso novo produto IVIG 10%, panzyga®, aprovado para o mercado dos EUA, e para nosso novo produto SCIG, cutaquig®, que foi aprovado pela Health Canada e pela FDA dos EUA. Essas aprovações são conquistas significativas para a empresa e, mais importante, trazem benefícios substanciais para pacientes e médicos. Com base no nosso sólido portfólio de produtos, estamos bem posicionados para o futuro".

Nos últimos sete anos, o Grupo Octapharma alcançou uma notável taxa de crescimento anual composta de 14% e para 2018 registra vendas de 1,797 bilhão de euros - 77 milhões de euros (4,5%) a mais que a cifra de 2017 (com base em moeda constante, a taxa de crescimento é de 6,6%).

O lucro bruto em 2018 foi de 631 milhões de euros, 39 milhões acima do alcançado em 2017. O lucro operacional foi de 346 milhões de euros. As despesas operacionais totais foram de 285 milhões de euros. Foram feitos investimentos significativos para a nossa prosperidade futura - 87 milhões de euros para os esforços de P&D; e 153 milhões de euros para ampliar a capacidade de produção e a infraestrutura. Os investimentos em pesquisa e infraestrutura posicionam fortemente a empresa para atender as necessidades futuras dos profissionais de saúde e o crescente número de pacientes no mundo todo.

Nos últimos 12 meses, vários marcos importantes foram alcançados na expansão do portfólio de produtos de plasma e recombinantes. Para garantir que cada litro de plasma seja usado com o melhor efeito, a empresa continuará expandindo seu portfólio de produtos com novos produtos e serviços inovadores e entrando em novos mercados.

Os principais projetos do Programa 2019, a iniciativa de desenvolvimento lançada em 2014 para duplicar a capacidade de produção e aumentar significativamente a eficiência geral das operações de fabricação, foram concluídos e contribuíram para o crescimento da empresa. Os investimentos em talentos, equipamentos e propriedade preparam a empresa para as demandas do futuro.

"2018 foi um ano de forte execução na Octapharma", disse Roger Mächler, diretor Financeiro da empresa. "Nossos investimentos significativos em pesquisa e infraestrutura posicionam fortemente nossa empresa para atender às necessidades de mais profissionais de saúde e pacientes em no mundo inteiro."

O Relatório Anual de 2018 fornece uma visão geral abrangente do Grupo Octapharma, incluindo nossa governança corporativa e os resultados financeiros. Para fazer o download do Relatório Anual de 2018 da Octapharma, acesse www.annualreport.octapharma.com.

Sobre a Octapharma

A visão da Octapharma é: "Nossa paixão nos leva a fornecer novas soluções de saúde que promovem o avanço da vida humana". Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é uma das maiores fabricantes de proteína humana no mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir do plasma humano e linhas de células humanas. Como uma empresa familiar, a Octapharma acredita no investimento para fazer diferença nas vidas das pessoas - e vem fazendo isto desde 1983, pois está no nosso sangue. Os valores da nossa empresa são Propriedade, Integridade, Liderança, Sustentabilidade e Empreendedorismo.

Em 2018, o Grupo obteve 1,8 bilhão de euros em receitas e um resultado operacional de 346 milhões de euros. Além disso, investiu 240 milhões de euros em P&D; e em despesas de capital para garantir a prosperidade futura. A Octapharma emprega 8.314 pessoas em todo o mundo para apoiar o tratamento de pacientes em 115 países com produtos em três áreas terapêuticas:

-- Hematologia (distúrbios da coagulação)

-- Imunoterapia (doenças imunológicas)

-- Cuidados intensivos

A Octapharma possui sete locais de P&D; e seis unidades de produção de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia.

Para mais informações, acesse www.octapharma.com

