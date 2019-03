Comunicado do Business Wire :BCW

A BCW (Burson Cohn & Wolfe) anunciou hoje que foi vencedora do programa de Excelência em Inteligência Artificial do Business Intelligence Group por seu trabalho em nome do cliente Boehringer Ingelheim na criação do primeiro chatbot AI para educação global de pacientes lançado por uma empresa farmacêutica. A BCW e a Boehringer Ingelheim foram homenageadas na categoria Memória Limitada, Produto ou Serviço - Categoria de Grande Empresa.

O Facebook chatbot, Tabatha, faz parte do "Think. Act. Breathe" campanha de conscientização da asma, foi criada para ajudar as pessoas a entender o impacto da asma em suas vidas diárias em um ambiente privado. Inteligência Artificial impulsionada, Tabatha é projetado para ajudar as pessoas com asma a auto-identificar sintomas, aprender mais sobre seu risco e se preparar para uma visita do médico. Tabatha foi o primeiro recurso de conscientização de doenças capaz de medir, não apenas em que medida as informações motivaram as pessoas a aprenderem mais, mas também se elas pretendiam agir e consultar seu médico.

"A IA possibilita uma abordagem incrivelmente poderosa para o desenvolvimento de campanhas educacionais e informativas que permitem que os clientes se envolvam de forma individual com seu público," disse Chad Latz, diretor de Inovação, BCW. "No setor farmacêutico, a IA com a inteligência emocional pode ser influente para melhorar a conscientização sobre doenças e fornecer informações críticas, em tempo real, de uma maneira altamente personalizada. Estamos muito satisfeitos com este maravilhoso reconhecimento do Business Intelligence Group."

Sobre o Business Intelligence Group

O Business Intelligence Group foi fundado com a missão de reconhecer o verdadeiro talento e desempenho superior no mundo dos negócios. Ao contrário de outros programas de prêmios do setor, esses programas são julgados por executivos de negócios com experiência e conhecimento. O sistema de pontuação exclusivo da organização mede seletivamente o desempenho em vários domínios de negócios e, em seguida, premia as empresas cujas conquistas estão acima de seus pares. www.bintelligence.com

Sobre a BCW

A BCW é uma das maiores agências globais de comunicações de serviço completo do mundo. Fundada pela fusão entre a Burson-Marsteller e a Cohn & Wolfe, a BCW oferece conteúdo criativo digitalmente orientado por dados e programas de comunicação integrados baseados em mídia conquistada e escalados em todos os canais para clientes no B2B, consumidor, corporativo, gerenciamento de crise, CSR, saúde, assuntos públicos e setores de tecnologia. A BCW faz parte da WPP (NYSE: WPP), uma empresa de transformação criativa. Para mais informações visite www.bcw-global.com.

