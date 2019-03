Comunicado do Business Wire :ResMed

A ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), líder mundial em dispositivos de cuidados respiratórios e de sono conectados à nuvem em mais de 120 países, anunciou hoje que concluiu a aquisição da HB Healthcare (HBH) para ajudar milhões de sul-coreanos que vivem com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (COPD, por sua sigla em inglês) e outras condições respiratórias.

A HBH, uma fornecedora sul-coreana privada de equipamentos médicos domiciliares com crescimento acelerado, atende a clientes de dispositivos para sono e cuidado respiratório que pagam em dinheiro ou na forma de reembolso. A ResMed pretende alcançar milhões de pacientes a mais por meio da HBH e sua ampla rede de distribuidores parceiros de confiança.

"A ResMed reafirmou seu papel de liderança no CPAP da Coreia e no mercado de cuidados respiratórios e confirmou seu compromisso em melhorar a respiração e a qualidade de vida de milhões de coreanos", disse Kim Ho Kyun, diretor de vendas e marketing da ResMed Korea. "Com a HBH e nossos valiosos parceiros de distribuição na Coreia, a ResMed pode maximizar o número de pessoas com acesso aos benefícios das terapias de sono e respiratória conectadas à nuvem que mudam vidas."

Apneia do sono na Coreia

De acordo com um estudo realizado pelo Hospital Ansan, pela Universidade da Coreia e pelo Centro de controle e prevenção de doenças da Coreia, acredita-se que um em cada cinco adultos coreanos tenha apneia do sono. A ResMed acredita que a população coreana é altamente mal atendida e que o aumento da conscientização entre os coreanos e seus médicos pode levar a melhores taxas de diagnóstico, tratamento e resultados de saúde em geral.

A decisão do governo coreano em julho de 2018 de iniciar o reembolso do Serviço Nacional de Seguro de Saúde para diagnóstico de apneia do sono e dispositivos de tratamento de CPAP, como o AirMini (o menor CPAP do mundo) e o AirSense 10 da ResMed, pode ajudar a incentivar pessoas com apneia do sono a procurarem o tratamento domiciliar de que necessitam.

Cuidados respiratórios na Coreia

Os coreanos que necessitam de ventilação domiciliar para ajudar a tratar a COPD ou outra doença pulmonar podem ser qualificados para alugar de seu provedor de seguro de saúde um dos diversos respiradores da ResMed.

Além disso, um estudo de 2018 mostrou que a combinação de respirador domiciliar com oxigenoterapia domiciliar reduziu significativamente as readmissões hospitalares relacionadas à COPD e, em uma descoberta rara, economizou o dinheiro das pessoas a longo prazo.

A ResMed também fornece aos pacientes uma grande variedade de respiradores domiciliares através de seus parceiros de distribuição. Esses respiradores serão conectados à nuvem no final deste ano.

"Estamos empolgados para ingressar na família ResMed e, juntos, ajudar a fornecer dispositivos conectáveis à nuvem que podem mudar a vida de milhões de coreanos que vivem com apneia do sono, COPD e outras doenças crônicas", disse Hong Seung Chul, diretor de gestão de pacientes da HB Healthcare.

A ResMed já vende equipamentos de sono e de cuidados respiratórios na Coreia há mais de uma década e conduz esforços consistentemente na prestação de serviços de saúde de qualidade a clientes coreanos por meio de serviços inovadores e suporte para parceiros oficiais em todo o país.

Sobre a ResMed

Na ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossos dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (COPD) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 120 países. Para saber mais, acesse ResMed.com e siga @ResMed.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190313005936/pt/

Para acessar a mídia: Na Coreia: HyeLim Lee +82 2311.4702 hyelim.lee@resmed.com.au

Fora da Coreia: Jayme Rubenstein +1 858.836.6798news@resmed.com

Para investidores: Amy Wakeham +1 858.836.5000 investorrelations@resmed.com

