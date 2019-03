Equador anuncia saída da Unasul

O presidente do Equador, Lenín Moreno, anunciou nesta quarta-feira a decisão de retirar seu país da Unasul e pedir a devolução do prédio que abriga a secretaria-geral do organismo, nos arredores de Quito.

"Hoje quero comunicar ao Equador nossa saída definitiva da Unasul", disse Moreno em rede nacional de rádio e TV, acrescentando que planeja entregar a sede do bloco regional à Universidade Indígena.

Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Paraguai suspenderam em 2018 suas atividades na União das Nações Sul-Americanas (Unasul) diante da ausência de um secretário-geral.

Com a saída do Equador, o bloco inicialmente integrado por 12 nações fica reduzido a cinco.

"Deixaremos de participar de todas as atividades desta organização. Não consignaremos um centavo a mais, nem qualquer verba para o orçamento desta organização", afirmou Moreno.

Sobre a sede da Unasul, um prédio de 43 milhões de dólares, Moreno declarou que "como legítimos donos também pedimos a devolução do edifício sede".