Comunicado do Business Wire :Innovid

A Innovid, a plataforma líder mundial de publicidade em vídeo, anunciou hoje a nomeação do veterano do setor de marketing, Seamus Whittingham, para liderar sua equipe na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) como diretor administrativo, com sede em Londres. Em seu novo cargo, Whittingham se concentrará em impulsionar a liderança da Innovid em publicidade em TV conectada (CTV, connected TV) para apoiar e desenvolver a grande base de transmissores, editores e marcas de publicidade globais na região.

Innovid Accelerates Global Expansion with Appointment of Seamus Whittingham as Managing Director, EMEA (Photo: Business Wire)

"Após o financiamento de US$ 30 milhões da Goldman Sachs no início deste ano, a Innovid tem ampliado rapidamente sua presença global e integrado muitos novos clientes globais de publicidade, particularmente na EMEA", disse Zvika Netter, diretor executivo e cofundador da Innovid. "A experiência do Seamus no dimensionamento de equipes e no apoio ao crescimento sustentável entre parceiros de marcas existentes e novas contas será um ativo importantíssimo, à medida que ampliamos ainda mais a liderança da Innovid na EMEA, particularmente em França e na Alemanha."

A sua experiência em crescimento pan-europeu nos setores de personalização de tecnologia de marketing e publicidade, juntamente com suas relações com editores e agências, posicionam Whittingham para ajudar os clientes da Innovid a desenvolverem ainda mais suas estratégias de CTV e vídeo orientadas por dados. Mais recentemente, Whittingham atuou como diretor administrativo da IgnitionOne, uma empresa de marketing digital que oferece diversas soluções de marketing baseadas em nuvem, onde ele supervisionou o crescimento das operações e da receita no Reino Unido, França, Alemanha e Leste Europeu. Anteriormente, Whittingham ocupou o cargo de diretor administrativo na Qubit, uma empresa de software de personalização, onde liderou os esforços de desenvolvimento do negócio com um terço das 100 principais empresas de IR e ampliou as operações para a França, Alemanha e Países Baixos.

"A abordagem da Innovid às parcerias com clientes - validada pela sua forte base de marcas de primeiro nível de longo prazo - é muito atrativa, e tenho muita sorte por fazer parte desta grande equipe", disse Whittingham. "A Innovid tem a tecnologia, as pessoas e os processos necessários para não apenas acompanhar o estado atual, como para verdadeiramente permitir que as marcas se mantenham à frente da concorrência, à medida que o crescimento de dois dígitos de publicidade em vídeo e CTV continua a evoluir. Estou extremamente entusiasmado por fazer partes dessa ampliação global."

A Innovid também está ampliando sua presença em Tóquio, com planos para abrir um escritório na cidade nos próximos meses. Para outras informações sobre a Innovid, acesse www.innovid.com.

Sobre a Innovid

A Innovid é a plataforma líder mundial de publicidade em vídeo, oferecendo mais vídeos do que qualquer outra empresa em plataformas sociais, dispositivos de streaming, televisões conectadas, computadores e dispositivos móveis. A Innovid faz parceria com marcas, agências e editores para oferecer novos modelos de publicidade que aumentam o envolvimento e o tempo passado de maneiras que também oferecem mais valor aos expectadores. A nossa plataforma de vídeo permite a personalização de veiculações criativas e orgânicas entre as telas, além de uma medição holística para impulsionar experiências de vídeo de próxima geração e aumentar a receita. A Innovid tem escritórios em Nova York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Londres, Tel Aviv, Sydney e Singapura. Acesse www.innovid.com para outras informações.

