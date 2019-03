Senado dos EUA aprova fim de participação militar no Iêmen

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira o fim do apoio do governo de Donald Trump às operações militares lideradas pela Arábia Saudita no Iêmen.

Por 54 votos contra 46, o texto foi aprovado em um Senado controlado pelos republicanos.

A iniciativa será enviada agora à Câmara de Representantes, de maioria democrata, que já aprovou uma iniciativa similar no início do ano.

A Casa Branca já informou que Trump vetará a medida.

O texto determina que o governo retire, no prazo de 30 dias, as Forças Armadas americanas das hostilidades no Iêmen que não afetem diretamente os EUA, exceto por operações contra o grupo jihadista Al-Qaeda.

Apesar da possibilidade de veto presidencial, a aprovação final do texto representaria uma humilhação para Trump, cujo partido possui 53 das 100 cadeiras do Senado.

"Hoje começamos o processo de aplicar nossos poderes constitucionais acabando com uma guerra que não foi autorizada pelo Congresso e é claramente inconstitucional", disse o senador Bernie Sanders, promotor da iniciativa.

Sanders assinalou que a votação histórica envia uma mensagem ao mundo de que os Estados Unidos não vão continuar apoiando a Arábia Saudita.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, ao menos 10 mil pessoas já morreram na guerra civil no Iêmen, entre forças leais ao governo e os rebeldes huthis.

Arábia Saudita e seus aliados entraram na guerra para apoiar as forças do governo há quatro anos, mudando o rumo de um conflito que gera a pior crise humanitária do planeta.