Wall Street fecha em alta e leva índice S&P 500 ao máximo em 2019

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (13), com os investidores prestando atenção a indicadores americanos positivos.

O índice S&P; 500, que reúne as 500 maiores empresas negociadas em Wall Street, ganhou 0,70% até os 2.810,92 pontos, um nível inédito neste ano.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,58% até os 25.702,89 pontos, e o Nasdaq, de valores tecnológicos, ganhou 0,69%, a 7.643,41 pontos.

Segundo o analista Quincy Krosby da empresa Prudential, os índices americanos se beneficiaram dos indicadores positivos, em particular a alta dos pedidos dos bens duradouros em janeiro pelo terceiro mês consecutivo e o avanço mais rápido que o previsto das despesas de construção.

O recuo do dólar, que beneficia as multinacionais americanas, também pôde influir positivamente nos investimentos, assim como a recuperação da Boeing, a empresa que tem mais peso no S&P; 500.

A ação da fabricante de aeronaves recuou mais de 11% entre segunda e terça-feira após o acidente com um 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines no domingo, perto de Adis Abeba.

A Boeing caiu temporariamente durante a sessão, depois de o presidente americano, Donald Trump, anunciar que todos os 737 MAX 8 e MAX 9 ficarão no solo nos Estados Unidos, mas recuperou-se rapidamente e fechou com alta de 0,46%.