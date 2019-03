Ex-chefe de campanha de Trump, Manafort é condenado a mais 43 meses de prisão

Ex-chefe de campanha à presidência nos Estados Unidos de Donald Trump, Paul Manafort foi sentenciado nesta quarta-feira a mais 43 meses de prisão por dois crimes relacionados a seu trabalho de consultoria política na Ucrânia. Com isso, ele deve ficar no total mais de sete anos detido.



No mês passado, Manafort foi condenado após autoridades concluírem que ele mentiu a investigadores sobre uma série de temas, rompendo um acordo fechado com a Justiça. Na semana passada, ele pegou quatro anos por evasão fiscal, entre outros crimes.



O presidente Donald Trump não descartou conceder um perdão a Manafort e já lamentou publicamente a punição. Fonte: Dow Jones Newswires.