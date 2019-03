May propõe votar novamente acordo do Brexit antes de 20 de março

A primeira-ministra britânica, Theresa May, propôs nesta quarta-feira (13) realizar antes de 20 de março uma terceira votação parlamentar sobre o acordo do Brexit que negociou com a União Europeia e que os deputados já rejeitaram duas vezes.

Em uma moção que deverá ser votada pela Câmara dos Comuns na quinta-feira, o governo britânico afirma que se o Parlamento não aprovar o acordo quando chegar o dia do divórcio, previsto para 29 de março, pedirá à UE uma prorrogação da data da saída britânica do bloco.