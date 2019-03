A saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para ocorrer em 16 dias, pode ser adiada durante um longo período, se o Parlamento não aprovar um acordo com Bruxelas, advertiu nesta quarta-feira (13) a primeira-ministra britânica, Theresa May.

"A Câmara tem que entender e aceitar que se não apoia um acordo nos próximos dias, e não quer apoiar um Brexit sem acordo em 29 de março, isto sugere que será necessária uma prorrogação muito mais longa" do que o previsto, disse May aos deputados.