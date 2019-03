Aviões Boeing 737 MAX 7 e 8 devem ficar imediatamente em terra, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que seu país também decidiu manter em terra os modelos 737 MAX 7 e 8 da Boeing, após um acidente no domingo com uma dessas aeronaves da empresa no domingo na Etiópia. Segundo Trump, a Boeing é uma "grande empresa", mas a decisão já foi comunicada a companhias e a pilotos.



O presidente americano disse ainda que o órgão regulador do espaço aéreo dos EUA fará um anúncio nesta tarde detalhando a medida.