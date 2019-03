Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, provedora global de inteligência financeira, foi nomeada Líder na Categoria Model Validation Solutions, 2019 (Soluções de Validação de Modelos, 2019),um novo relatório da Chartis Research que avalia os 10 principais fornecedores de soluções de validação de modelos.

Model Validation Solutions, 2019 avalia os fornecedores com base em sete capacidades essenciais, que incluem a entrada de dados, análise do modelo/preço e adequação. A Moody's Analytics foi o único fornecedor a ser reconhecido por oferecer "melhores capacidades na categoria" em todas as sete categorias.

Novas condições regulatórias, como o padrão contábil Current Expected Credit Loss (CECL) nos Estados Unidos e o programa TRIM (Targeted Review of Internal Models) do Banco Central Europeu, destacam a importância crescente da governança de modelos. Nossas soluções de validação de modelos premiadas - complementadas por nossos serviços de consultoria - ajudam as empresas a atender esses e vários outros requisitos.

"Estamos muito felizes que as nossas soluções de validação de modelos nos renderam uma distinção de Líder de Categoria da Chartis", disse Anamaria Pieschacon, economista sênior do departamento de Validação de Modelos da Moody's Analytics. "No mundo inteiro, clientes confiam na Moody's para oferecer serviços e soluções para validar modelos e reger o ciclo de vida de suas análises. Nossa contribuição ajuda no refinamento de seus modelos, o que permite que tomem decisões melhores e mais fundamentadas. Este reconhecimento da Chartis ressalta a força e a amplitude da nossa capacidade de validação de modelos, que abrange tanto classes de ativos de varejo quanto comerciais que utilizam técnicas tradicionais e mais novas, como o machine learning."

No ano passado, a Chartis Research também reconheceu o nosso CECL, Risco de Crédito (carteira bancaria) e soluções de Gerenciamento de Balanço Patrimonial com a distinção de Líder de Categoria em relatórios que avaliam os principais fornecedores nessas áreas.

Esse reconhecimento contribui para uma lista crescente de prêmios e elogios recebidos pela Moody's Analytics.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. A nossa experiência em grandes riscos, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor e premiadas, composta de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, reunidos para oferecer uma perfeita experiência ao cliente. Construímos a confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco para atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse www.moodysanalytics.com.

A Moody's Analytics é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receitas de US$ 4,2 bilhões em 2017, emprega cerca de 12.600 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 42 países.

Sobre a Chartis Research

A Chartis Research é a fornecedora líder de pesquisa e análise no mercado global de tecnologia de risco. Ela faz parte da Infopro Digital, que possui marcas líderes de mercado, como a Risk and WatersTechnology. O objetivo da Chartis é apoiar as empresas, à medida que buscam otimizar o desempenho dos negócios através do gerenciamento aprimorado de riscos, governança corporativa e conformidade, ajudando os clientes a tomar decisões informadas sobre tecnologia e negócios, oferecendo análises detalhadas e conselhos práticos sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco. Mais informações disponíveis em chartis-research.com.

RiskTech Quadrant®, RiskTech100® e FinTech QuadrantTM são marcas registradas da Infopro Digital Services Limited.

