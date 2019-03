Wall Street abre em alta com recuperação da Boeing

Wall Street abriu em alta apesar do Brexit, e impulsada pelos bons indicadores econômicos sobre inflação e pedido de bens duráveis, assim como pela recuperação da Boeing.

O Dow Jones ganhava 0,34% e o Nasdaq 0,40%.

Na véspera, a bolsa de Nova York fechou sem tendência definida: o Dow Jones sofreu com a forte queda da Boeing, após o acidente com uma de suas aeronaves na Etiópia, no domingo, e o Nasdaq fechou em alta pela segunda sessão consecutiva.

O Dow Jones, índice principal de Wall Street, recuou 0,38% a 25.554,66 pontos, antes dos maus resultados da Boeing, seu membro mais importante.

As ações da empresa aeroespacial caíram 6,15%.