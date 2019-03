Reino Unido diminui a 1,2% sua previsão do crescimento para 2019

O crescimento do Reino Unido pode chegar a apenas 1,2% em 2019, menos do que os 1,6% anunciados em outubro, segundo os últimos dados do instituto público OBR divulgados nesta quarta-feira pelo ministro da Fazenda britânico, Philip Hammond.

No entanto, as previsões de crescimento mantiveram-se em 1,4% para 2020 e aumentaram ligeiramente para 1,6% em 2021 e 2022, abrindo uma perspectiva ligeiramente melhor do que na estimativa anterior para os próximos cinco anos, de acordo com Hammond, que apresentou sua declaração orçamentária para a Câmara dos Comuns.

O ministro também indicou que a economia do Reino Unido continua sob ameaça da "nuvem de incerteza" em torno do Brexit, na sequência da rejeição do acordo sobre a saída da UE.

"A votação da noite passada deixa a nuvem de incerteza pairando sobre nossa economia e nossa tarefa mais urgente nesta Câmara é remover essa incerteza", ressaltou o ministro aos deputados, que devem decidir esta noite sobre um possível Brexit sem acordo.