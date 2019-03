UE já alertou que não haverá período de transição sem acordo de Brexit, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, comentou hoje que a União Europeia já deixou claro que não haverá um período de transição se o país deixar o bloco sem um acordo.



May disse também, durante sessão de perguntas e respostas no Parlamento britânico, que o governo britânico já disponibilizou recursos para um eventual Brexit sem acordo.



Mais tarde, os legisladores britânicos vão votar se o Reino Unido deve romper ou não com a UE sem um acordo.