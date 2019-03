May diz que vair continuar trabalhando para garantir Brexit com acordo

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reiterou nesta quarta-feira que continuará trabalhando para garantir que o Brexit seja implementado com um acordo.



O comentário veio depois de o líder do oposicionista Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmar que um eventual Brexit sem acordo teria forte impacto na economia britânica.



Corbyn disse ainda que o último acordo de Brexit apresentado por May, que ontem foi rejeitado por ampla maioria no Parlamento britânico, está "claramente morto".



Mais tarde, os legisladores britânicos vão votar uma proposta de Brexit sem acordo.