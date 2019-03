Comunicado do Business Wire :Alvarez & Marsal

Empresa líder global em serviços profissionais Alvarez & Marsal (A&M;) nomeou Yvette Chan para Diretora Administrativa, com sede em Hong Kong, para liderar a Prática Consultiva de Impostos da M&A; na Ásia, dentro do Grupo Global de Consultoria de Transações da empresa. A nomeação de Chan, juntamente com as promoções de Richard Chen em Singapura e Colin Gater em Hong Kong como Director Gerente, permitindo que a A&M; forneça suporte de transação transfronteiriço aos clientes na Ásia e aumenta ainda mais a presença e os recursos da empresa na região.

A Sra. Chan tem mais de 14 anos de experiência, dos quais os últimos 10 anos foram assessorando clientes na Ásia sobre questões tributárias e regulatórias relacionadas com toda a gama de transações domésticas e internacionais. Ela prestou consultoria em diversas fusões e aquisições, empreendimentos conjuntas, desinvestimentos, reestruturações societárias e projetos de reestruturação de ofertas públicas iniciais (IPO) na China e em Hong Kong. Ela tem profundo conhecimento trabalhando com empresas chinesas, fundos de capital privado e empresas imobiliárias em questões tributárias relacionadas ao seu investimento no Japão, Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Austrália, Europa, Israel, EUA e Brasil.

Antes de se unir à A&M;, a Sra. Chan trabalhou na KPMG em Londres e Hong Kong, onde recentemente atuou como sócia da equipe da M&A; Tax no escritório de Hong Kong.

O Sr. Chen é especializado em análise contábil e financeira para transações de compras e vendas para empresas de capital privado e compradores estratégicos. Ele aconselhou clientes em vários setores, incluindo bens de consumo e varejo, produtos e serviços industriais, transporte e logística, energia e recursos, software e serviços, mídia e semicondutores.

O Sr. Gater tem ampla experiência em consultoria de transações e consultoria comercial em vários setores da indústria na Ásia, Europa, Austrália, Nova Zelândia e América do Norte.

Xuong Liu, diretor administrativo da A&M; e líder de prática da Ásia do Transaction Advisory Group, disse: "A experiência da Yvette em lidar com questões fiscais e regulatórias em toda a região melhora significativamente as nossas capacidades e se alinha com nossa oferta. Seu profundo conhecimento, combinado com a riqueza de experiência de Richard e Colin, é uma pedra angular de nossa expansão contínua na Ásia que ajudará os clientes a aproveitar oportunidades de negócios e enfrentar os desafios das transações."

A Sra. Chan disse: "Estou muito entusiasmada por me unir à A&M; e, particularmente, em um momento de forte atividade da M&A; na Grande China e no Sudeste Asiático. A herança operacional da empresa, a cultura empreendedora e a liberdade dos conflitos de auditoria fornecem a plataforma perfeita para ajudar os clientes a maximizar o valor."

Paul Aversano, Líder de Prática Global do Grupo de Consultoria em Transações da A&M;, disse: "Estamos no caminho certo com nosso plano estratégico de crescimento e anunciamos recentemente expansões nos países nórdicos e na França. Nossa presença aumentada na Grande China e no Sudeste Asiático amplia nossa capacidade única de fornecer perspectivas globais juntamente com a experiência dos pés na terra. Nossa crescente base de talentos em Cingapura aumenta ainda mais nossa capacidade de atender nossos clientes no Sudeste Asiático e é um endosso do nosso compromisso com a região. Individualmente e coletivamente, Yvette, Richard e Colin reforçam nossa força na Ásia."

