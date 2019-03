Comunicado do Business Wire :Aerohive Networks, Inc.

Aerohive Networks? (NYSE: HIVE), líder em gerenciamento em nuvem, anunciou hoje que o Blue Tree Hotels Group, uma das cadeias de hotéis mais admiradas do Brasil, escolheu a Aerohive, em parceira com a SmartWave Networks, para fornecer solução sem fio de gerenciamento em nuvem para seu ambiente de alta densidade e alta demanda.

No final de 2013, o Blue Tree Hotels foi selecionado pela Copa do Mundo para hospedar as delegações em seus hotéis na América Latina. Antecipando uma enorme demanda da sua rede de Wi-Fi, o grupo de hotelaria começou um projeto com a SmartWave, um dos distribuidores de valor agregado da Aerohive, especializado em soluções de Wi-Fi e rede, para substituir sua solução Ruckus atual por uma rede que pudesse oferecer melhor cobertura e qualidade para seus 4.400 quartos em suas 24 unidades de hotéis no Brasil.

"No Blue Tree Hotels, temos precedência na qualidade do nosso serviço", disse Eloir Cortês, gerente executivo de TI, Blue Tree Hotels Group. "Na verdade, é mais importante ter uma internet de alta qualidade que ofereça um excelente serviço do que ter água quente disponível, uma vez que o nosso público é composto principalmente por hóspedes executivos. Sem Wi-Fi de alta qualidade, os hóspedes vão para a concorrência."

Durante o projeto do Blue Tree Hotels com a SmartWave, o principal foco deles foi a qualidade da internet, bem como a implementação da revisão dos três pilares de Wi-Fi básicos, que incluíram links, sistemas de autenticação e infraestrutura por um sistema de fiação, antenas de Wi-Fi e switches e ativos de rede. SmartWave preencheu uma lacuna difícil para o Blue Tree Hotels com seu monitoramento técnico e conhecimento maduro, e trouxe a inteligência artificial (AI) e a solução de gerenciamento em nuvem de aprendizagem automática (ML) à mesa, o que se encaixa às necessidades do Blue Tree Hotels Group como uma luva.

"Hoje, podemos dizer definitivamente que escolhemos o nosso parceiro de modo inteligente porque gerenciamos para colocar em prática um projeto difícil em um curto período de tempo", disse Cortês. "A curva dos nossos resultados foi impressionante. Aerohive tornou o nosso gerenciamento mais fácil e trouxe um enorme diferencial em termos de resultados. Estamos totalmente satisfeitos e eu recomendo para o seguimentos de hotelaria, ou para qualquer outro que necessite uma excelente Wi-Fi para o fornecimento de serviços, para que tenham essa experiência que vivemos aqui."

O Blue Tree Hotels Group está extremamente satisfeito com a capacidade de estabilidade da solução da Aerohive, mesmo com a carga de clientes mais pesada enquanto oferece insights valiosos, alimentadas por inteligência artificial (AI) e aprendizagem automática (ML), sobre o status da integridade dos clientes dentro do HiveManager. A arquitetura gerenciada em nuvem, gerenciamento centralizado e simplicidade na instalação da rede da Aerohive ajudam a oferecer aos hóspedes a qualidade e a experiência que o grupo de hotelaria se esforça para alcançar e permite que as equipes operem de modo eficiente em um ambiente de alta densidade.

Assista ao vídeo aqui.

