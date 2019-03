Comunicado do Business Wire :Pole To Win International, Inc.

Pole To Win International, Inc. (PTW), empresa líder de videogames e terceirização de serviços de tecnologia, anunciou hoje a nomeação de Deborah Kirkham como diretora executiva (CEO) da empresa em janeiro de 2019. Anteriormente, Kirkham era presidente e diretora de operações (COO), cargo que ocupou por oito anos. Em sua nova função, Kirkham será responsável pelo crescimento contínuo da empresa, com foco em P & D e aquisição e retenção de clientes.

Quando Kirkham ingressou na e4e, posteriormente adquirida por uma das subsidiárias da PTW, a empresa operava em três países com menos de 500 funcionários no mundo. Sob sua liderança, a PTW, da qual ela agora atua como CEO, cresceu para mais de 1.800 funcionários em 16 escritórios em 10 países ao redor do mundo. Em seu papel como presidente e COO, a empresa comemorou um crescimento de dois dígitos ano a ano com 2019 seguindo no mesmo ritmo. Além disso, em julho de 2018, Kirkham liderou uma completa reestruturação e remarcação corporativa, projetada para promover o crescimento positivo, otimizar o relacionamento com os clientes, defender a forte cultura de igualdade de gênero e diversidade mundial da PTW e capacitar os sites regionais a se tornarem comercial e operacionalmente autônomos.

"A PTW está em meu DNA. Eu amo essa empresa como se fosse minha. E em minha nova função como CEO, meu compromisso de entregar para nossos funcionários, clientes e parceiros só vai crescer. A expansão geográfica nos últimos anos, principalmente no Canadá, na Ásia, Índia e Europa, posicionou a PTW para continuar em nosso caminho, permitindo que nossos clientes em todo o mundo levem sua história para o mundo. Quando a PTW consegue um lugar na mesa, sempre cumprimos - isso é o que torna essa empresa grande", disse Deborah Kirkham, CEO da PTW. "Estou honrado que a diretoria me reconheça como o líder que, com o alinhamento e o foco da minha equipe executiva, fará isso acontecer."

Kirkham substitui o CEO anterior, Teppei Tachibana, que anunciou em dezembro de 2018 que deixaria o cargo depois de quase nove anos como CEO da PTW. Tachibana agora se torna presidente da PTW e mantém sua posição como presidente e CEO da Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., sob a qual a PTW é uma subsidiária.

Quando perguntado sobre a nomeação de Kirkham para o cargo de CEO, Tachibana disse: "Deborah é um parceiro de negócios inestimável. Trabalhamos juntos por quase uma década compartilhando dificuldades e alegrias. Eu respeito sua paixão e sabedoria, e confio que, sob sua liderança, a empresa irá se expandir para novos mercados mundiais, tornando-se uma empresa de renome. Com um forte histórico de crescimento positivo nos negócios, Deborah traz uma nova perspectiva para a empresa. A diretoria tem o prazer de nomear Deborah como CEO".

A Pole To Win Co., Ltd., fundada em 1994, e a PTW têm crescido muito, estabelecendo firmemente as marcas como fornecedores líderes globais para uma série de mercados focados na tecnologia. A diversificada empresa de tecnologia global da PTW concentra operações na indústria de videogames, mídia de entretenimento interativo, e-learning, e-commerce e no mercado da Internet das Coisas (IoT). A empresa foca em ajudar as empresas de desenvolvimento de produtos a prepararem seus produtos para o mercado mundial.

Para saber mais sobre a PTW e seu conjunto de serviços globais, visite: https://www.ptw.com/

Sobre a Pole To Win International

A Pole To Win International, Inc. (PTW) é uma empresa líder em jogos, entretenimento digital e provedor de soluções de mídia interativa com 16 escritórios em 10 países do mundo. Nossa gama de serviços inclui garantia de qualidade, localização, experiência do cliente, serviços de engenharia e desenvolvimento e serviços de produção de áudio. A Pole To Win Co., Ltd. e a PTW combinadas oferecem 25 anos de experiência e infraestrutura para criar suporte personalizado para projetos e clientes de todos os portes.

A PTW, formada por subsidiárias globais, é uma holding com sede no Reino Unido formada em 2016 sob a umbrela da Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., listada na 1ª Seção da Bolsa de Valores de Tóquio como 3657. A POLE TO WIN é uma marca registrada da Pole To Win Co., Ltd. no Japão e em outros países. Todos os direitos reservados. Para mais informações, visite https://www.ptw.com/

