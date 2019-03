Comunicado do Business Wire :BCW

BCW (Burson Cohn & Wolfe), uma agência com liderança em comunicações globais, anunciou hoje que Vincent Dente uniu-se à empresa como diretor de criação da América do Norte, sendo responsável por fortalecer ainda mais a equipe de especialistas criativos da BCW, que desenvolvem programas de comunicação integrados que abrem novos caminhos e produzem resultados comerciais dramáticos para os clientes.

"Vincent é um especialista em transformar ideias criativas em narrativas multimídia integradas, que se conectam com o público levando-as a agir", disse Chris Foster, presidente na América do Norte pela BCW. "Seus mais de 25 anos de experiência em quase todos os setores da indústria serão incrivelmente valiosos aos nossos clientes, enquanto os ajudamos a promover seus negócios com narrativas modernas, integradas e criativas." Dente se reportará a Foster, assim como a Jim Joseph, presidente global da BCW.

Dente junta-se à BCW vindo da MSL, onde foi vice-presidente executivo, diretor de criação dos EUA. Anteriormente, passou cinco anos trabalhando com a Edelman como vice-presidente executivo e diretor de criação, liderando a New York Creative Network em suas práticas corporativas e de relações públicas, saúde e marca, trabalhando em clientes nos setores de bebidas, bens de consumo embalados, assistência médica, seguros, roupas esportivas e tecnologia.

Antes disso, Dente foi diretor de criação e cofundador da AgentOf, onde liderava uma equipe de desenvolvimento de conteúdo criativo, estratégia de mídia social, desenvolvimento digital e soluções de e-commerce corporativo para clientes como Joseph Abboud, Harman International, JBL, Lacoste, Microsoft, Sprint e John Varvatos. No início de sua carreira, ele passou 15 anos administrando sua empresa epônima, Dente Inc., colaborando com clientes como a BMW, Direct TV, Ducati, Dupont, Hilton, Honda, Labatt Blue, Lexus, Lucent Technologies, Mercedes-Benz, Mitsubishi e United Airlines.

O trabalho colaborativo de Dente foi homenageado com os prêmios Titanium Lion no Cannes Lions; Best in Show no The One Show; Best Experiential Build da Digiday; Best in Show e um Platinum SABER Award do The Holmes Report; além de um prêmio D&AD; Impact Award, entre muitos outros.

"A BCW possui uma infraestrutura incrível e integrada para facilitar o processo de criação", disse Dente. "Suas sofisticadas equipes de análise de dados, pesquisa e planejamento de marca incentivam a criação de grandes ideias relevantes e perspicazes. Esta é uma oportunidade de sonho para que eu possa liderar e fazer parcerias com pessoas realmente talentosas para oferecer conteúdo original e inspirado aos clientes da BCW."

Sobre a BCW

A BCW é uma das maiores agências mundiais de comunicações e serviços completos. Fundada com a fusão da Burson-Marsteller e Cohn & Wolfe, a BCW oferece conteúdo criativo orientado digitalmente e para dados e programas de comunicações integradas em mídia adquirida e dimensionada em todos os canais para clientes nos setores de B2B, consumo, corporativos, gestão de crises, CSR, assistência médica, assuntos públicos e tecnologia. A BCW faz parte da WPP (NYSE: WPP), líder mundial em serviços de comunicação. Para mais informações, acesse www.bcw-global.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190312005945/pt/

Mídia:Catherine Sullivan 212.798.9501 Catherine.Sullivan@bcw-global.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.