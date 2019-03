Grupo de parlamentares pró-Brexit recomenda votação contra plano de May

O Grupo de Pesquisa Europeu, que reúne até 70 parlamentares do Partido Conservador favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), aconselhou os colegas do Parlamento britânico a votar nesta terça-feira contra o acordo fechado pela primeira-ministra Theresa May. A decisão foi anunciada após esse grupo ter avaliado a opinião legal sobre o documento dada pelo procurador-geral, Geoffrey Cox.



Caso o Parlamento rejeite majoritariamente o acordo, parlamentares podem forçar May a pedir uma extensão das negociações para além da data prevista, de 29 de março, abrindo caminho para que o acordo do Brexit sofra alterações radicais ou mesmo para o cancelamento de todo o processo. Já uma derrota por margem estreita poderia dar à premiê impulso político para ir a uma reunião da UE na próxima semana e tentar conseguir mais concessões, antes de votar novamente o tema. Fonte: Dow Jones Newswires.