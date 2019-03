Comunicado do Business Wire :First Data

A First Data (NYSE:FDC), líder global em tecnologias e soluções para meios de pagamento, anunciou hoje a aquisição da Software Express, empresa brasileira sediada em São Paulo e líder em TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) no Brasil.

Fundada em 1986, a Software Express está focada no fornecimento de soluções de tecnologia para pagamentos em comércios de todos os portes, tais como TEF multi-adquirente, TEF POS de múltiplos adquirentes, conciliação, gateway de pagamentos e automação de recorrência, entre outros.

A Software Express é referência em TEF no Brasil, provendo soluções a mais de 100.000 comerciantes. A aquisição alavancará a presença atual das duas companhias em diferentes frentes, posicionando-as como líderes no negócio de captura de transações eletrônicas de pagamento para o mercado brasileiro, tendo como clientes varejistas de diferentes portes, arranjos de pagamento, instituições financeiras e empresas de telefonia, que continuarão sendo atendidos de maneira independente sob a marca Software Express.

Henrique Ribeiro Filho, CEO da Software Express, acredita que o acordo trará oportunidades de expansão e aceleração do crescimento da Companhia, reforçando a cultura de atuação independente em relação aos diversos competidores do mercado, dado o posicionamento similar da First Data no Brasil e no mundo. "A Software Express possui um amplo portfólio criado especificamente para o nosso país: oferta de produtos para TEF, Recarga de Celular, Software de Processamento Front-End e Correspondente Bancário, entre outros. Agora os nossos clientes contarão adicionalmente com a capacidade de investimento, expertise e conhecimento global da First Data, e a fusão abrirá mais possibilidades para os nossos clientes, parceiros e funcionários".

Segundo Gustavo Marin, Vice-presidente Executivo da First Data na América Latina, a aquisição será extremamente positiva para ambas as empresas. "A transação posiciona a First Data no segmento provedor de soluções inovadoras e de valor agregado a varejistas de todos os portes, instituições de pagamento e financeiras. Além disso, poderemos expandir seu portfólio de aplicações dentro de plataformas de soluções globais da empresa, e em 2019 esperamos processar, juntas mais de 15 bilhões de transações no Brasil", disse Gustavo.

Sobre a First Data

A First Data (NYSE:FDC) é a líder global em tecnologias e soluções para meios de pagamento, atendendo aproximadamente seis milhões de estabelecimentos e mais de 3,7 mil instituições financeiras em mais de 100 países. Seus cerca de 19 mil associados estão dedicados a ajudar empresas - desde startups até as maiores corporações do mundo - a conduzirem o dia a dia do comércio. A First Data garante o processamento e a segurança de mais de 3.000 transações por segundo que contabilizam US$ 2,6 trilhões por ano, o que contribui para o desenvolvimento das economias onde atua.

Sobre a Software Express

Empresa 100% nacional, fundada em 1986. Especializada no desenvolvimento de soluções para comunicação, roteamento, autorização e conciliação de transações financeiras.

Líder de mercado no segmento de softwares para Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) e servidores de recarga para telefones pré-pagos, sendo que em 2018 garantiu o processamento de mais de 11 bilhões de transações que passaram pelos seus datacenters. Atua ainda no desenvolvimento de aplicações em terminais portáteis para os segmentos de correspondente bancário e redes de captura de transações, bem como na criação de projetos específicos e customizados para seus clientes de varejo, adquirentes e instituições financeiras.

