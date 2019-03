Comunicado do Business Wire :ATP Electronics

A ATP Electronics, fabricante líder de soluções de armazenamento e memória "Somente Industrial", anunciou seu compromisso de fornecer seus próprios componentes DDR3 de 8 Gbits de alta densidade para garantir o fornecimento constante de memória DDR3, especialmente para clientes nas indústrias de rede e integradas que ainda não conseguem atualizar para plataformas de última geração imediatamente.

À medida que o mercado de DRAM migra para a memória DDR4, vários fabricantes importantes já anunciaram a produção em fim de vida (EOL) de módulos DDR3 baseados em componentes DDR3 de 8 Gbit de alta densidade, incluindo o aviso EOL dos componentes. "A ATP está comprometida em evitar uma escassez de oferta de memória DDR3 que possa afetar adversamente as operações comerciais de nossos valiosos clientes", disse Marco Mezger, vice-presidente de marketing global da ATP. "Para continuar a suportar seus requisitos para memória DDR3 específica, como VLP RDIMMs ou SO-DIMMs de alta densidade, agora e no futuro previsível, a ATP decidiu fornecer seus próprios componentes DDR3 de 8 Gbit para esses módulos."

Construído, caracterizado e testado pelo ATP do IC para o módulo

Os módulos DDR3 construídos pela ATP consistem em circuitos integrados (CIs) de alta qualidade meticulosamente caracterizados e testados. Os componentes são fabricados de acordo com os padrões exigentes da ATP usando tecnologia de processo de fabricação de 2x nm e são testados por meio de um extenso programa de teste de componentes para melhorar o desempenho geral do módulo de memória.

Os componentes ATP DDR3 8 Gbit são livres de efeitos aríete, evitando assim quaisquer flips de bits aleatórios desastrosos causados pela carga elétrica de células vazando para células adjacentes e sucessivamente gravar dados nelas. No nível de módulo, a ATP implementa 100% de teste durante o burn-in (TDBI) no fluxo de produção para garantir o módulo de alta qualidade.

Configurações DDR3 disponíveis

Os componentes ATP DDR3 estão disponíveis em seleção monolítica de um chip de 8 Gb (1CS) ou como seleção de dois chips DDP (2CS) para uma variedade de módulos de memória baseados nesta tecnologia. Os DIMMs, SO-DIMMs e Mini-DIMMs no pacote 1CS estão disponíveis com capacidade de 16 GB e velocidade de transferência de 1600 MT/s. A ATP oferece DIMMs 2CS com capacidade de 16 a 32 GB e 1333 ou 1600 MT/s, enquanto os Mini-DIMMs 2CS têm capacidade de 8 GB e 1600 MT/s. Opções ECC e não-ECC estão disponíveis em vários fatores de forma.

Suporte a longo prazo para outros módulos DRAM herdados

A ATP está totalmente comprometida em oferecer suporte aos requisitos de memória herdada de clientes que ainda não conseguem atualizar para plataformas de geração mais recente.

Em setembro de 2018, a ATP assinou um contrato de parceria com a Micron Technology, Inc. para garantir que os SO-DIMMs, UDIMMs e RDIMMs da Micron continuassem disponíveis após a Micron anunciar avisos de fim de vida útil (EOL) para esses módulos. De acordo com o acordo, a ATP fabricará módulos DDR2 DRAM para clientes que continuam a usar plataformas que suportam esses tipos de memória.

A ATP também está autorizada a fabricar módulos SDR/DDR DRAM para clientes Micron incapazes de migrar, bem como módulos DRAM herdados selecionados especificamente para clientes que usam plataformas AMD Embedded/Geode.

Com a ATP fornecendo componentes de 8 Gbit para módulos de memória DDR3, a empresa reafirma seu compromisso de continuar a suportar os requisitos de memória legacy para maximizar o retorno dos clientes em investimentos em infraestrutura.

Para obter informações adicionais e perguntas sobre os novos módulos de memória baseados em componentes ATP DDR3 de 8 Gbit, visite o site da ATP: http://bit.ly/2H5qJJF

Sobre a ATP

A ATP Electronics é fornecedora líder de produtos "Somente Industriais" flash NAND de alto desempenho, alta qualidade e alta durabilidade, assim como também de módulos DRAM. Com mais de 25 anos de experiência em fabricação, a ATP garante que todos os seus produtos sejam projetados e construídos para realizar tarefas críticas em aplicações industriais/de automação, telecomunicações, médicas, automotivas e corporativas, onde altos níveis de proficiência técnica, qualidade de fabricação e amplas faixas de temperatura de operação são necessárias. A ATP é um parceiro Eco/Green certificado de OEMs de primeiro nível e todos os produtos da ATP são totalmente compatíveis com RoHS e China RoHS. Um fabricante genuíno, a ATP gerencia todas as etapas do processo de fabricação para garantir a qualidade e a longevidade do produto, oferecendo design, testes e ajustes internos do componente ao nível do produto. O suporte da cadeia de suprimento de ATP inclui listas de materiais controladas/fixas e ciclos de vida de produtos de longo prazo. Para obter mais informações sobre a ATP Electronics, visite www.atpinc.com ou entre em contato conosco através do e-mail Info@atpinc.com.

