Comunicado do Business Wire :Maxion Wheels

A Maxion Wheels, maior fabricante de rodas do mundo, anunciou hoje a celebração de um contrato de associação com a Dongfeng Motor Parts and Components, uma das maiores fabricantes chinesas de peças automotivas, para a produção de rodas de alumínio para veículos leves na China.

A sociedade a ser formada, a Dongfeng Maxion Wheels, construirá uma nova planta com capacidade de produção de dois milhões de rodas por ano na província de Hubei, China. Estima-se que o início das operações ocorrerá no segundo semestre de 2020.

"Aumentar a presença na Ásia é uma das prioridades da Iochpe-Maxion", disse Marcos Oliveira, Diretor Presidente da Iochpe-Maxion S.A. "Unir o relacionamento com clientes globais e a significativa experiência da Maxion Wheels na produção de rodas de alumínio com o objetivo da Dongfeng Motor Parts and Components em ampliar seu portfólio de produtos, mediante a inclusão de rodas de alumínio, resulta na criação de uma forte parceria. Estamos honrados em nos juntar à força e à dinâmica da Dongfeng através da nossa associação para o fornecimento de rodas de alumínio de alto padrão aos nossos clientes, as montadoras globais e chinesas."

A nova empresa deverá criar, inicialmente, mais de 450 novos empregos na região e produzirá rodas de alumínio fundidas em baixa pressão, incluindo rodas com acabamento de alta qualidade e outras características inovadoras.

Uma cerimônia para o lançamento da pedra fundamental da nova planta, com a presença de clientes, funcionários e dignitários locais, será anunciada em breve.

SOBRE MAXION WHEELS

A Maxion Wheels, uma divisão da Iochpe-Maxion S.A., é uma empresa líder na fabricação de rodas para automóveis, caminhões leves, ônibus, caminhões comerciais e reboques. A empresa também produz rodas para agricultura, bem como outras aplicações. Com mais de 100 anos de experiência em fabricação de rodas e de 10.000 funcionários, a Maxion Wheels é a maior fabricante de rodas do mundo, produzindo quase 60 milhões de rodas por ano. A empresa atende seus clientes, montadoras globais, a partir de 33 localidades em 16 países distribuídos pelos cinco continentes, possuindo centros técnicos de última geração nas Américas, Europa e Ásia. Para saber mais, visite o site www.maxionwheels.com.

SOBRE A DONGFENG MOTOR PARTS AND COMPONENTS GROUP

Dongfeng Motor Parts and Components Group, com sede em Shiyan, província de Hubei, China, é uma subsidiária da Dongfeng Motor Co., Ltd. e especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de autopeças, incluindo sistemas de chassis, sistemas de cabines, sistemas de direção elétrica, freios e sistemas de condução inteligentes, sistemas de transmissão, sistemas de gerenciamento térmico, tecnologias leves.

Dongfeng Motor Parts and Components Group tem 14.000 funcionários, 38 subsidiárias, incluindo uma sociedade de capital aberto, a Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd., uma empresa fora da China e 14 joint-ventures. As vendas anuais do grupo, em 2018, foram de 18 bilhões de RMB, o que o torna um dos maiores fornecedores de autopeças na China.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190312005164/pt/

MAXION WHEELS MEDIA CONTACT: Colleen Hanley Global Director, Marketing and Communications Maxion Wheels Tel: +1 (248) 916-2477 Email: colleen.hanley@maxionwheels.com

DONGFENG MEDIA CONTACT: Zhou Jiazhi Chief of Communication, Corporate Culture Communication Department Dongfeng Motor Parts and Components Group Co. Ltd. Tel: +86 (0719) 8221814 Email: zhoujz@dfl.com.cn

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.