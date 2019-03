Rússia testou 317 armas desde 2015

A Rússia testou mais de 300 novos tipos de armas avançadas na Síria desde 2015, ano em que Moscou se envolveu na guerra no país, informou na segunda-feira, 11, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoygu.



Metade dessas 317 armas foi testada nos primeiros 12 meses desde o início da campanha de bombardeios, em setembro de 2015, para apoiar o Exército do presidente sírio, Bashar Assad. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.