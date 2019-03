Comunicado do Business Wire :P.I. Works

O Ooredoo Group, um dos principais provedores de telecominucacoes na região, anunciou no Mobile World Congress que está acelerando sua transformação de rede 5G em todo o Oriente Médio, Norte da África e Sudeste da Ásia com soluções de Inteligência Artificial da P.I. Works.

Após a implantação exitosa das soluções Centralized Self-Organizing Network (C-SON) da P.I. Works na Indonésia e Myanmar, que proporcionaram resultados sólidos na otimização de eficiência e custos de rede em um curto período de tempo, o Grupo Ooredoo implementou a tecnologia em todas as operações.

Com o lançamento, centenas de milhões de clientes da Ooredoo nas operações da empresa no Oriente Médio, Norte da África e Sudeste da Ásia estão experimentando cobertura e conectividade de rede significativamente melhoradas, aplicativos móveis mais avançados, capacidade melhorada durante megaeventos assim como a habilitação das inovações do Internet das Coisas, baseada no 5G.

No Catar especificamente, o Grupo Ooredoo trabalhou com a P.I. Works para automatizar sua rede 5G ao vivo, um desenvolvimento que ajudará as tecnologias 4G e 5G a trabalharem juntas em harmonia. Isso garante que a Ooredoo possa implantar o 5G em todo o país para facilitar novas experiências.

O xeque Saud Bin Nasser Al Thani, diretor executivo do grupo, Ooredoo, disse: "Graças à nossa parceria com o líder em inteligência artificial em optimização a P.I. Works, nossos clientes em todo o mundo desfrutarão de experiências digitais superiores. É especialmente empolgante que essa transformação de rede acelere o lançamento do 5G em nossas operações, estimulando a transformação digital de nossa empresa, apoiando nossa visão de enriquecer a vida digital das pessoas e permitindo que nossos clientes aproveitem mais a Internet."

Basar Akpinar, CEO e co-fundador da P.I. Works, disse: "O Ooredoo Group e a P.I. Works foram os primeiros no mundo em usar inteligência artificial e automação para liberar todo o potencial da rede da Ooredoo, incluindo 2G, 3G, 4G e 5G. Nossa ampla implantação está ajudando a Ooredoo a gerenciar seu crescente tráfego móvel, reduzir a complexidade da rede e transformar as experiências dos clientes."

A plataforma uSON da P.I. Works inclui funções avançadas de C-SON em ciclo fechado para redes móveis 2G, 3G, 4G e 5G. O P.I. Works também fornece seus recursos de otimização consciente da HetNet, que podem ajudar as operações do Grupo Ooredoo a planejarem e gerenciarem os sites necessários para implantações de pequenas e macro células para melhorar ainda mais a cobertura da rede.

