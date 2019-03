Comunicado do Business Wire :Gemalto

Gemalto, a líder mundial em segurança digital, anunciou hoje que a Identify3D, a mais avançada solução de segurança para cadeias de suprimento de manufatura digital, implantou o SafeNet Data Protection On Demand da Gemalto para garantir a segurança da propriedade intelectual de seus clientes e melhorar a qualidade de seus serviços de manufatura digital na nuvem.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190311005363/pt/

Com clientes em setores extremamente conscientes em relação à segurança, como o setor aeroespacial e de defesa, é essencial que a Identify3D desenvolva controles sólidos de segurança de dados em seus serviços baseados na nuvem para proteger as informações confidenciais e a propriedade intelectual de seus clientes. Depois de analisar as alternativas locais e os provedores na nuvem, a Identify3D selecionou o SafeNet Data Protection on Demand por sua capacidade de oferecer diversidade em serviços na nuvem como o módulo de segurança de hardware (HSM), criptografia e gestão de chaves, que se integram facilmente com os aplicativos e serviços na nuvem já utilizados.

"A Identify3D oferece proteção de propriedade intelectual, repetição de processo de fabricação e rastreabilidade, em todas as etapas da manufatura digital, contra a distribuição, transformação, reprodução e produção não autorizadas. A segurança é parte integrante de tudo o que fazemos", disse o cofundador e diretor de estratégia, Stephan Thomas. "Para muitas empresas que atuam nos mesmos segmentos que os nossos, a segurança só é acionada quando os clientes pedem. Não é assim que fazemos as coisas; para nós, a segurança, e especificamente a proteção de dados, deve fazer parte do processo desde o primeiro dia. Enquanto nossos clientes procuram expandir sua capacidade, tínhamos necessidade de uma solução que permitisse que crescessem confortavelmente, sem comprometer nossos princípios de segurança. "

Com a solução SafeNet Data Protection on Demand, a Identify3D foi capaz de implantar um serviço HSM baseado na nuvem para atuar como a raiz da confiança de seus processos de certificação e suporte a algoritmos avançados. A empresa agora é capaz de oferecer aos seus clientes serviços seguros de manufatura digital, enquanto desfruta da flexibilidade e escalabilidade de um serviço de segurança gerenciado na nuvem, com zero investimento inicial.

"A Identify3D pode oferecer agora aos nossos clientes proteção incomparável de seus valiosos dados e propriedade intelectual, enquanto verifica se sua fabricação está autorizada e autenticada de acordo com os padrões exatos. Depois de alguns meses com a solução implementada, vimos uma economia de custos significativa de 35% e fomos capazes de adicionar novos clientes com rapidez e eficiência em menos de uma hora", acrescentou Thomas.

"Muitos provedores de serviços na nuvem querem te controlar e fazer com que você compre mais serviços quando for necessário expandir. O modelo de negócios da Gemalto correspondia aos nossos requisitos e o processo era simples", disse Doug Peterson, engenheiro sênior de aplicação em campo da Identify3D. "Pensando no futuro, será muito mais fácil atualizar os clientes para a nuvem, realocar as chaves, adicionar novos firmware e oferecer suporte remotamente. Como o nosso serviço oferece controle de acesso baseado em separação de funções em vários níveis entre clientes, além de diferentes tipos de fabricação dentro da mesma empresa, agora é simples trabalhar em um modelo de entrega de serviço hospedado. "

Todd Moore, vice-presidente sênior de Proteção de Dados da Gemalto, disse: "É animador ver outra empresa que emprega a abordagem de segurança em primeiro lugar. Durante muito tempo, as empresas mantiveram uma mentalidade do tipo "compre agora e acrescente a segurança mais tarde" para os seus clientes, o que coloca muitos usuários finais em risco. Com o SafeNet Data Protection on Demand, a Identify3D é capaz de oferecer, com eficiência, um serviço de manufatura digital seguro que atende aos requisitos de qualidade de serviço e proteção de dados de seus clientes".

Recursos adicionais

-- Resumo da solução: SafeNet Data Protection on Demand da Gemalto

-- Estudo de caso: Identify3D

-- Depoimentos em vídeo: Identify3D

Sobre a Identify3D

A Identify3D Inc. elimina os riscos da fabricação digital com um conjunto de soluções que protege a confidencialidade e integridade dos dados em todo o segmento de fabricação digital. A Identify3D oferece proteção de propriedade intelectual, repetibilidade de fabricação e rastreabilidade - desde o projeto inicial até o produto acabado. A empresa também oferece maior controle sobre o processo de fabricação digital e garante a integridade e autenticidade das informações digitais em cadeias de suprimentos complexas. Identify3D é uma empresa de capital fechado com sede em São Francisco. Para mais informações, acesse www.identify3d.com.

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de EUR 3 bilhões em 2018 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

De software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor ao software, possibilitando que nossos clientes forneçam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 110 escritórios, 47 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para saber mais, visite www.gemalto.com.br ou siga no Twitter @gemaltolatam e no LinkedIn em www.linkedin.com/company/gemalto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190311005363/pt/

Contatos de mídia da Gemalto:

Tauri Cox América do Norte +1 512 257 3916 tauri.cox@gemalto.com

Sophie Dombres Europa, Oriente Médio e África +33 4 42 36 57 38 sophie.dombres@gemalto.com

Jaslin Huang Asia Pacific +65 6317 3005 jaslin.huang@gemalto.com

Alexis Camarillo América Latina +52 5521223627 alexis.camarillo@gemalto.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.