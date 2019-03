Comunicado do Business Wire :Fusion Coin

O Fusion Coin (XFC) é um ativo de criptografia desenvolvido para ser usado facilmente em todo o mundo. As transações no Fusion Coin não se limitam apenas a ativos de criptografia, como Bitcoin e Ripple, mas também incluem moedas legais.

Com a aplicação da tecnologia de blockchain, o Fusion Coin instala tecnologia inovadora no sistema bancário tradicional. Isso permite que o Fusion Coin ofereça serviços financeiros globais, seguros e confiáveis, seguindo seu conceito de "Fornecer serviços financeiros com alta confiabilidade e acessibilidade para as pessoas se conectarem com outras pessoas no mundo todo".

-0- *T 1. Características do Fusion Coin (1) Mantém as qualidades do Bitcoin e do Ripple O Fusion Coin foi desenvolvido usando a função de limite de emissão do Bitcoin e a moeda de ponte do Ripple como referência. Isso significa que ele funciona como a principal moeda para remessas e trocas no exterior. (2) Estabelecimento do FUSION BANK O Fusion Coin não apenas funciona como uma moeda, mas também visa estabelecer o "FUSION BANK", um banco híbrido que lida com criptomoedas e moedas legais on-line. Em dezembro de 2018, o Fusion Bank assinou um contrato com uma licença bancária sueca, que atualmente atua nas áreas de negócios bancários e de custódia. A partir disso, o FUSION BANK está a caminho de estar totalmente estabelecido, o que deve ocorrer na primavera de 2019. 2. Informações sobre a Campanha do Fusion Coin Atualmente, o Fusion Coin está fazendo uma "Campanha de AirDrop". Cada participante receberá 0,5 XFC como recompensa ao seguir as etapas descritas abaixo: (1) Seguir o Fusion Coin no Twitter Twitter: https://twitter.com/coin_fusion (2) Retweetar o tweet sobre a "Campanha de AirDrop" https://twitter.com/coin_fusion/status/1105046078775152640 (3) Juntar-se ao Telegram a partir deste link designado para participar do AirDrop no Telegram: http://t.me/Fusion_coin_bot 3. O futuro do Fusion Coin O Fusion Coin ganhou muita atenção quando se tornou o principal patrocinador de uma corrida de F1, "Masters Historic Formula 1 in JAPAN", que aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro do ano passado no circuito de Suzuka. Como mencionado anteriormente, o Fusion Coin também assinou um contrato em dezembro de 2018 com uma licença bancária sueca, assumindo negócios bancários e de custódia, para vincular ao desenvolvimento de um Fusion Bank. Fique de olho no Fusion Coin e nas suas próximas conquistas. Eles continuarão focados no desenvolvimento de diversas tecnologias e na expansão de alianças visando fornecer serviços financeiros globalmente confiáveis aos seus usuários. *T

