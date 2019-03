Washington anuncia retirada de pessoal diplomático da Venezuela

Os Estados Unidos vão retirar todo o pessoal diplomático que permanece em sua embaixada em Caracas, em meio ao agravamento da crise venezuelana, informou na noite desta segunda-feira o secretário americano de Estado, Mike Pompeo.

"A decisão reflete o deterioramento da situação na Venezuela", tuitou Pompeo.

"Além disso, a presença do pessoal diplomático americano na embaixada se tornou uma limitação para a política dos Estados Unidos" na Venezuela.

O anúncio de Pompeo ocorre poucas horas após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocar para "a resistência ativa" todas as organizações populares chavistas, em meio ao apagão que paralisa o país há quatro dias.

Os coletivos são organizações comunitárias que segundo a oposição têm sido armadas pelo governo para atuar como milícias paramilitares.

Segundo Maduro, o apagão foi provocado por um ataque "cibernético e eletromagnético" dos Estados Unidos contra a principal hidroelétrica do país.

Maduro afirma que atrás desta "agressão" se esconde uma estratégia para "desesperar" a população e reativar o ingresso da "ajuda humanitária", assim como justificar uma invasão americana.

Os anúncios ocorrem na véspera de mais um dia de protestos convocados pelo líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países.

No dia 23 de janeiro, Maduro anunciou a ruptura das relações diplomáticas com os Estados Unidos, que reconheceram Guaidó como presidente interino, e ordenou a saída do país de todos os diplomatas americanos, o que Washington se negou a obedecer.

Em 24 de janeiro, o departamento de Estado ordenou o retorno de todos os seus funcionários "não essenciais" na Venezuela e dos familiares dos diplomatas. Também aconselhou os cidadãos americanos a abandonar o país.