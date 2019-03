Comunicado do Business Wire :CHINAPLAS

O ambiente operacional da maioria dos setores da indústria ficou cada vez mais complexo. É mais importante do que nunca para empresas empreendedoras dominarem a inovação tecnológica. CHINAPLAS, a principal feira de plásticos e borracha da Ásia, oferece uma plataforma internacional para o lançamento e troca de novas tecnologias avançadas. A feira não terá apenas mais de 3.500 expositores, mas também organizará uma série de eventos simultâneos emocionantes para atender às necessidades desses setores.

Conferência e exposição sobre a reciclagem de plásticos e economia circular

Fomentar a economia circular é um consenso global para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Grande potencial e oportunidades de mercado abundantes surgem com ela. Diversas grandes marcas anunciaram políticas de proteção ambiental da reciclagem. Em 2017, a Adidas vendeu um milhão de pares de tênis de corrida produzidos a partir de resíduos de plásticos coletados dos oceanos. Como os plásticos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável? Com a atenção em problemas do setor industrial, uma conferência "Plastics Recycling & Circular Economy Conference and Showcase" será realizada com os temas "Ciência dos materiais para a sustentabilidade", "Tecnologia de reciclagem" e "Embalagem ambiental".

A fábrica do futuro, Indústria 4.0

Os profissionais da indústria podem visitar a "Industry 4.0 Factory of the Future" na CHINAPLAS 2019. Haverá duas áreas temáticas, "Sala de controle de inteligência de fabricação" e "Fábrica inteligente", para demonstrar soluções inteligentes implementáveis. A sala de controle exibirá dados operacionais gravados nas máquinas no local e em uma fábrica remota inteligente, enquanto a "Fábrica inteligente" simulará o futuro ambiente de fabricação.

Design x Inovação

Reconhecendo o papel fundamental do design no desenvolvimento de produtos, a CHINAPLAS 2019 organizará o evento "Design x Innovation", que consiste de três partes.

1. Paredes de inspiração CMF exibirá recursos ricos em Color, Material e Finish (Cor, Material e Acabamento).

2. Fórum de Design compartilhará a experiência do produto que abrange o design reciclável e sustentável, design de baixo carbono e aplicações CMF.

3. Noite dos Designers da CHINAPLAS.

Conversa sobre tecnologia

Por meio de fóruns abertos, a conferência "Tech Talk" mostrará as tecnologias dos produtos mais interessantes e se concentrará claramente em soluções inovadoras. O evento Tech Talk incluirá onze temas principais, incluindo novos veículos de energia, elastômeros termoplásticos automotivos, impressão 3D, bioplásticos, compostos, aplicações antimicrobianas, rotulagem no molde, extrusão de precisão, soluções de construção sustentável, plásticos para eletrônicos vestíveis (wearables), moldagem por injeção de fibra longa.

Plásticos médicos - Conectar

"Medical Plastics Connect" promove ativamente matérias-primas e equipamentos químicos de qualidade médica para criar uma plataforma de comunicação eficiente para fabricantes de dispositivos médicos, consumíveis e embalagens farmacêuticas. Estas atividades têm como objetivo identificar, para compradores potenciais, as tecnologias exclusivas de plásticos médicos entre as muitas exposições ativas neste setor. As atividades do evento "Medical Plastics Connect" incluem o "Fórum Aberto", o "Quiosque Pop-up", o "Guia de Plásticos Médicos" e a "Visita Guiada de Plásticos Médicos".

CHINAPLAS, a principal feira de plásticos e borracha da Ásia, será realizada em Guangzhou, República Popular da China, de 21 a 24 de maio de 2019. Um total estimado de mais de 3.500 expositores do mundo inteiro estará se apresentando para mais de 180.000 visitantes profissionais de 150 países e regiões. Para mais informações e pré-inscrições, clique aqui.

