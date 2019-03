Comunicado do Business Wire :Neutrona Networks

A Neutrona Networks,provedora líder de serviços de rede gerenciados na América Latina, anunciou hoje que os seus clientes empresariais vão obter acesso à rede global da IBM Cloud, como resultado de uma nova colaboração para adicionar o IBM Cloud Direct Link ao seu conjunto existente de serviços gerenciados Cloud Connect.

"Agora, nossos clientes podem desfrutar de conectividade direta à IBM Cloud para acessar os seus aplicativos de escritório mais importantes a velocidades tão altas quanto 10 Gigabits por segundo (Gigabits-per-second, Gbps)", disse Luciano Salata, cofundador da Neutrona Networks. "Isso reflete nosso compromisso contínuo de oferecer aos nossos clientes as melhores opções disponíveis, conforme eles escolhem a conectividade de rede privada para seus ecossistemas de nuvem pública, privada ou híbrida".

O serviço gerenciado Cloud Connect da Neutrona oferece uma das mais eficientes soluções de conectividade nas Américas. Desde o seu lançamento em 2017, a operadora tem ampliado gradualmente a sua oferta, fazendo com que clientes empresariais tenham maior facilidade para utilizar conexões de rede de alta velocidade para conectar suas infraestruturas de TI existentes a ambientes de computação em nuvem. Essa mais recente colaboração significa que os clientes da Neutrona que já utilizam os serviços da IBM podem expandir rapidamente as suas redes de dados em qualquer local nas Américas, mantendo o acesso à IBM Cloud.

Ao longo dos últimos quatro anos, a Neutrona ganhou diversos prêmios patrocinados pela Capacity Media, inclusive o de "melhor parceria empresarial", "empresa revolucionária de inovação no atacado do ano" e "melhor operadora no atacado da América Latina". Essas homenagens reconhecem a paixão da empresa pela inovação tecnológica em todas as regiões das Américas.

"Nossa colaboração com a IBM oferece ainda maior evidência de que a Neutrona está comprometida em garantir que nossos clientes tenham acesso às soluções tecnológicas mais recentes oferecidas no mundo", disse Mateo Ward, cofundador da Neutrona Networks. "Continuaremos a reescrever as regras dos serviços de transporte de dados no atacado na América Latina, para que possamos oferecer às operadoras de telecomunicações internacionais e às empresas Fortune 500 uma conexão com o nosso mundo".

"Conforme as empresas entram na próxima fase da jornada da nuvem, adotar uma estratégia de nuvem híbrida pode ajudar a gerar novo valor comercial e aprimorar processos essenciais", disse Gabriel Montanti, diretor de oferta global da IBM Cloud. "A IBM está colaborando com a Neutrona por meio do crescente programa de provedores de serviços IBM Cloud Direct Link para ajudar as empresas na movimentação de seus dados de maneira confiável e com segurança entre ambientes locais e na nuvem".

Sobre a Neutrona Networks

A Neutrona Networks é uma provedora neutra e independente de serviços de rede gerenciados que está reescrevendo as regras das telecomunicações nas Américas ao ser pioneira de inovação na experiência do cliente, inteligência de rede e automação de processos. Ela oferece serviços de conexão à nuvem privada, redes híbridas, SD-WAN ou MPLS de nível internacional às maiores operadoras de telecomunicações do mundo e aos clientes Fortune 500 que elas atendem, bem como empresas regionais e globais sediadas nas Américas. Com uma presença direta em mais de 15 países, a empresa oferecendo acesso a todas as cidades na região através de sua ampla rede de interconexões com operadoras locais e conectividade direta aos principais provedores de serviços de nuvem. A sua rede é transmitida por meio de diversos sistemas de cabos submarinos e anéis de fibra terrestres monitorados e gerenciados com a sua solução de SDN "caseira".

