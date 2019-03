Comunicado do Business Wire :Murray Energy Corporation

Murray Energy Corporation ("Murray Energy") anunciou que realizará uma conference call com os investidores para discutir os resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre e do final do ano de 2018, na quinta-feira, 21 de março de 2019, às 11:00 a.m., horário de verão da costa leste dos EUA e Canadá. Acesso à conference call com os investidores será limitado aos titulares de Superpriority Secured Term Loan Facilities com vencimento em 2022 (coletivamente "Superpriority Secured Term Loans"), datados de 29 de junho de 2018; as Secured Term Loan Facilities com vencimento em 2020 (coletivamente "Senior Secured Term Loans"), datados de 16 de abril de 2015, conforme emendado; as Senior Secured Notes de 12% com vencimento em 2024 ("1.5 Lien Senior Secured Notes"), datadas de 29 de junho de 2018; as Senior Secured Notes de 11,25% com vencimento em 2021 ("Second Lien Senior Secured Notes"), datadas de 16 de abril de 2015, conforme emendado; a Revolving Credit Facility e a FILO Facility (coletivamente "Revolving Credit Facility"), datadas de 5 de dezembro de 2013, conforme emendado e reafirmado em 29 de junho de 2018; e alguns corretores-concessionários e analistas de valores imobiliários.

Murray Energy publicou instruções específicas sobre como acessar a conference call com os investidores no website dos investidores da Murray Energy, que pode ser acessado por usuários certificados na página "Investidores" do nosso website público em www.murrayenergycorp.com.

Se você for o titular de Superpriority Secured Term Loans, Senior Secured Term Loans, 1.5 Lien Senior Secured Notes, Second Lien Senior Secured Notes, Revolving Credit Facility, ou um corretor-concessionário ou analista de valores imobiliários, que gostaria de ter acesso ao website seguro dos investidores, mas não foi certificado pela Murray Energy, favor visitar a página dos "Investidores" de www.murrayenergycorp.com para informações sobre como se tornar certificado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Jason D. Witt Conselheiro geral assistente e diretor de Relações com investidores e com a mídia (740) 338-3100 (telefone) investors@coalsource.com (e-mail)

