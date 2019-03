Justiça francesa vai investigar casamento de Ghosn em Versalhes

A promotoria de Nanterre abriu uma investigação sobre as condições financeiras do casamento de Carlos Ghosn no Palácio de Versalhes, em outubro de 2016, informou nesta segunda-feira (11) uma fonte judicial.

O ex-presidente da fabricante de automóveis Renault conseguiu alugar o palácio de Versalhes e o Grande Trianon para organizar a cerimônia, a um custo avaliado em 50.000 euros, em troca da assinatura de uma convenção de colaboração entre a automotiva francesa e a instituição pública que administra o prédio histórico.

A investigação, nas mãos do escritório francês contra a corrupção e as infrações financeiras e fiscais (Oclciff), começou depois que a Renault apontou os fatos em fevereiro.

O entorno de Carlos Ghosn assegurou, por sua vez, que o ex-presidente da companhia "pagou todos os gastos de seu casamento", embora tenha admitido que "a sala de Versalhes foi posta à disposição sem faturamento".

Ghosn foi detido em 19 de novembro, em Tóquio, acusado de fraude financeira e passou mais de cem dias na prisão.

É acusado de abuso de confiança e de ter ocultado parte de seus ganhos de autoridades da bolsa entre 2010 e 2018. Desde 6 de março está em prisão domiciliar.