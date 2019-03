AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação - 10H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção agrícola IBGE (fevereiro) -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Evento 'Women in Power' na Assembleia Geral da ONU -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente do Paraguai visita Brasília -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Parlamento britânico vota acordo do Brexit - (até 14)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência internacional de 'suporte ao futuro da Síria e da região' - (até 14)

GENEBRA (Suíça) - 40º sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU - (até 22 de Março)

(+) MADRI (Espanha) - Julgamento de 12 líderes separatistas catalães - (até 14)

(+) GENEBRA (Suíça) - CERN recebe o inventor Tim Berners-Lee para marcar 30 anos da World Wide Web -

(+) WOLFSBURGO (Alemanha) - Volkswagen publica resultados financeiros e realiza conferência de imprensa anual -

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Presidente iraniano visita o Iraque -

Ásia-Pacífico

(+) MELBOURNE (Austrália) - Sentença do cardeal George Pell, condenado por crimes sexuais contra crianças - 21H00

(+) TÓQUIO (Japão) - O ex-chefe da Nissan, Carlos Ghosn, enfrenta acusações de má conduta financeira - (até 3 de Junho)

QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, espera receber uma nova sentença de prisão por conspiração e falso testemunho - 11H30

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial IBGE (janeiro) -

Europa

(+) ROMA (Itália) - Exposição em homenagem aos 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci - (até 28 de Julho)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Ministro das Finanças do Reino Unido entrega declaração final do orçamento antes do Brexit -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do euro: produção industrial em janeiro (Eurostat) - 08H00

(+) MADRI (Espanha) - Estreia do filme de Pedro Almodovar's 'Pain and Glory' - 16H15

QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2019

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Um ano do assassinato de Marielle Franco -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Tesla revela seu veículo 'Model Y' -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, comparece perante o comitê do Congresso sobre o orçamento -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência em caso de ex-assessor de Trump, Roger Stone, após sua prisão na investigação de Robert Mueller -

(+) CHICAGO (Estados Unidos) - O ator de 'Empire', Jussie Smollett, aparece no tribunal devido a acusações de que organizou um ataque de motivação racial para conseguir publicidade -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Mulheres protestam um ano após assassinato da vereadora e ativista de direitos humanos Marielle Franco -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência sobre alegações de que afiliadas da Huawei violaram as sanções dos EUA contra o Irã -

Europa

(+) BAIKONUR (Cazaquistão) - Dois astronautas da NASA e cosmonauta russo decolam rumo ISS - (até 15)

(+) VIENA (Áustria) - OPEC publica resultados -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Jens Stoltenberg apresenta relatório anual da OTAN sobre o 70º aniversário da sua criação - 09H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) ARGEL (Argélia) - Conselho Constitucional divulga decisão sobre candidaturas à presidência da Argélia - (até 15)

SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Leilão de aeroporto na bolsa de valores de São Paulo - 11H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Zona do Euro: segunda estimativa da inflação em fevereiro (Eurostat) -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Premier Li Keqiang realiza conferência de imprensa no último dia da sessão anual do parlamento -

SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Protestos em todo o mundo por ação climática -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Ativistas de esquerda realizam marcha de protesto contra política dos EUA sobre a Venezuela -

Europa

(+) PARIS (França) - Manifestantes 'coletes amarelos' tomam as ruas pela 18ª semana consecutiva, marcando quatro meses desde o nascimento do movimento -

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 2019

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - 60 anos do exílio do Dalai Lama -

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2019

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança debate o conflito sírio - 13H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Painel de especialistas da OMS realiza reunião sobre edição de DNA humano, com coletiva de imprensa planejada - (até 19)

(+) SHAH ALAM (Malásia) - Audiência no julgamento de duas mulheres acusadas de assassinar o meio-irmão do líder norte-coreano -