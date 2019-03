Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc. (IEX:IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou que os clientes institucionais e de varejo da IBKR agora podem negociar ações na Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE). A IBKR conectará os clientes à TASE através de um intermediário bancário com base em Israel.

A "porta de entrada para os mercados mundiais", a Interactive Brokers atende a mais de 607.000 clientes do mundo inteiro e opera em mais de 120 bolsas de valores em 32 países. A empresa permite que os clientes financiem suas contas em 23 moedas e negociem ativos a partir de uma única conta em várias moedas, incluindo o shekel israelense.

"A Interactive Brokers é verdadeiramente uma plataforma global de gerenciamento de dinheiro. Nosso objetivo é oferecer aos clientes acesso incomparável aos mercados financeiros mundiais, incluindo mercados menores que as instituições financeiras maiores geralmente não atendem", disse Thomas Peterffy, diretor executivo da Interactive Brokers. "Devido ao nosso escopo internacional e tecnologia avançada, podemos oferecer oportunidades para que os investidores acessem mercados menores de forma eficiente e econômica."

"Fornecer acesso à Bolsa de Valores de Tel Aviv aos nossos clientes amplia o alcance global da IBKR e permite que os clientes profissionais e de varejo invistam em empresas israelenses", ele disse.

Ittai Ben-Zeev, diretor da TASE, disse: "Estamos satisfeitos com a decisão da IBKR de facilitar a negociação da TASE aos seus clientes no mundo todo. Como a Interactive Brokers é uma das principais corretoras internacionais do mundo, vemos sua mudança para oferecer aos seus clientes melhor acesso à TASE como um voto de confiança no mercado de capitais israelense e na TASE. Definimos a melhoria dos laços e do alcance internacional da TASE como uma prioridade estratégica e estamos empenhados em oferecer às empresas globais, como a IBKR, a infraestrutura e os serviços necessários para melhor atender às necessidades do investidor global."

Ben-Zeev acrescentou: "Damos as boas-vindas aos investidores internacionais e os encorajamos a tomar parte no sucesso da economia de Israel. Este é um resultado direto de nosso plano estratégico e aspiração de incentivar os investidores internacionais a negociar na TASE, expandir os volumes de negociação e melhorar a liquidez no mercado israelense. No ano passado, tomamos medidas significativas para facilitar ainda mais a atividade internacional de investidores na TASE. Lançamos serviços de colocalização para acomodar negociações de alta frequência/baixa latência. Contratamos o provedor de rede global, BSO, para obter uma conectividade direta entre Londres e a TASE e diminuímos significativamente os critérios para participação remota na TASE. Esperamos ver mais entidades globais seguindo a liderança da IBKR em facilitar o acesso de clientes à TASE".

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e de custódia de seguros, commodities e divisas durante 24 horas, em mais de 120 mercados, em vários países e moedas, a partir de uma exclusiva IBKR Integrated Investment Account para clientes no mundo inteiro. Prestamos serviços a investidores individuais, fundos de hedge, grupos de transação por conta própria, consultores financeiros e intermediários. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiu equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para administrar seus portfólios de investimento com menores custos, segundo a análise de Melhores Corretoras Online da Barron, em 25 de fevereiro de 2019. Esforçamo-nos em oferecer a nossos clientes preços vantajosos na execução e comercialização, ferramentas de gestão de risco e portfólio, ferramentas de gerenciamento, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a preços baixos, posicionando-os para obter maiores retornos em investimentos.

Sobre a Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE)

A Tel Aviv Stock Exchange Ltd. foi fundada em setembro de 1953. O TASE Group, que consiste da Bolsa de Valores de Tel Aviv, da TASE Clearing House, da empresa TASE Nominee e da MAOF Derivatives Clearing House, oferece aos investidores locais e internacionais serviços abrangentes de negociação e compensação de títulos em várias classes de ativos, incluindo ações, títulos corporativos, títulos do governo, produtos negociados na bolsa e derivativos.

A TASE cumpre um papel importante na economia de Israel e no seu crescimento. É o território nacional em que o Israel corporativo levanta capital para financiar investimentos e operações. Como a única bolsa regulada de valores mobiliários e derivativos de Israel, a TASE também abriga a comunidade financeira israelense.

Em abril de 2017, o Knesset (parlamento de Israel) ratificou uma alteração da Lei de Valores Mobiliários, permitindo mudanças na estrutura de propriedade da TASE e, em setembro de 2017, o Tribunal Distrital ratificou a desmutualização da TASE. É agora uma empresa com fins lucrativos, na qual a associação é separada da participação acionária.

Para informações adicionais, acesse\: www.tase.co.il

