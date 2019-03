Comunicado do Business Wire :DE-CIX

DE-CIX, operadora líder mundial de Internet Exchange (IX) com o crescimento de IX mais rápido na área metropolitana de New York e a Seaborn Networks ("Seaborn"), uma desenvolvedora, proprietária, operadora líder em sistemas de cabos submarinos de fibra ótica, anunciaram hoje que a Seaborn estabeleceu uma interconexão com a DE-CIX New York que permite o acesso direto, pronto a partir da Seabras-1. O Seabras-1, construído, de propriedade e operado pela Seaborn, é um sistema de cabos submarinos com 6 pares de fibra de 72Tbps, totalmente operacional entre Brasil e EUA, oferecendo o caminho de latência mais baixo entre São Paulo e a área metropolitana de Nova York.

A interconexão da Seaborn com a DE-CIX New York oferece aos clientes da Seabras-1 na América do Sul a capacidade de alcançar mais de 200 redes dentro dos EUA, sem incorrer em intervalos de provisionamento longos e custos adicionais como, por exemplo, taxas de conexão cruzada. Além disso, os clientes da Seabras-1 têm acesso à DE-CIX Frankfurt via sua solução GlobePEER Remote. GlobePEER Remote oferece conectividade VLAN a partir da DE-CIX New York permitindo que as empresas mantenham acordos com redes conectadas à DE-CIX Frankfurt e Marselha, bem como Hamburgo, Munique, Dusseldorf e Istambul alcançando mais de 1.000 redes na Europa-Ásia-África.

A DE-CIX New York é a maior IX e a única operadora Open-IX certificada e IX data center-neutral naquele mercado. A DE-CIX North America opera trocas entre dois mercados; o segundo é a DE-CIX Dallas, a operadora de crescimento mais rápido da regição Sudoeste e Internet Exchange data center-neutral.

Com conexão direta com a DE-CIX New York e sua solução GlobePEER Remotea, os clientes do Seabras-1 da Seaborn podem receber os seguintes benefícios:

-- O Seabras-1 fornece o caminho com latência mais baixa entre São Paulo, Brasil e a DE-CIX New York

-- A solução pronta para uso que supera os desafios da interconexão tradicionais graças à conectividade direta recém-estabelecida com a DE-CIX

-- Acesso direto com a DE-CIX Frankfurt e Marselha via GlobePEER Remote

-- Sem taxas de conexão cruzada adicionais para alcançar qualquer cliente DE-CIX globalmente

-- A rota mais direta com New York, evitando zonas de furacões do Sudoeste dos EUA e do Caribe

-- Um caminho mais confiável e mais resiliente entre Brasil, EUA e Europa usando o NOC proprietário 24/7 da Seaborn e beneficiando-se do backhaul 100% subterrâneo no Brasil.

"Estou entusiasmado com o fato de a solução única da DE-CIX agora estar disponível para as redes da América do Sul por meio da rede de menor latência do Seabras-1 até New York", comenta Ed d'Agostino, gerente geral da DE-CIX North America. "Através da Seaborn, a DE-CIX está prontamente acessível em todo o Brasil oferecendo conectividade de classe mundial entre a América do Norte e a América do Sul e Europa".

"Essa parceria com a DE-CIX oferece às redes de IP do Brasil acesso IPX remoto, completo, aos locais de interconexão mais interessantes da DE-CIX, tirando proveito do escalonamento e da agilidade do sistema Seabras-1 da Seaborn", acrescenta Larry Schwartz, diretor executivo da Seaborn. "Nesse novo arranjo, a Seaborn tem o prazer de continuar apoiando as iniciativas e expansão global da comunidade ISP do Brasil".

Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks é uma desenvolvedora, proprietária e operadora líder de sistemas de cabos submarinos de fibra ótica, incluindo o Seabras-1 entre São Paulo - New York. O Seabras-1 é o único sistema POP para POP direto entre Brasil e EUA, oferecendo a rota com menor latência entre B3 e as negociações de trading baseadas em New Jersey. Para mais informações, acesse www.seabornnetworks.com.

Sobre a DE-CIX

DE-CIX - operadora de Internet Exchange (IX) líder mundial oferece serviços de interconexão premium e opera globalmente 18 operadoras e IXs data center-neutral globalmente. Fundada em 1995, DE-CIX atende mais de 1.500 operadoras, ISPs e redes de conteúdo em mais de 100 países, incluindo todos os principais participantes internacionais em diversos mercados metropolitanos na Europa, Oriente Médio, Índia e América do Norte. Com quase 7 terabits por segundo e tráfego de pico, a DE-CIX Frankfurt é a Internet Exchange líder mundial. Para mais informações, acesse http://www.de-cix.net.

